Hepsi bu kadar

Ada genelinde etkili olan yağışlı hava koşulları kuzeyde sel felaketine dönüşürken, Güney Kıbrıs’ta sa-dece 2 apartmanın bodrum katı su altında kaldı, 10 ağaç fırtınadan zarar gördü. Cyprus Times haber sitesinde yer alan bilgilere göre; önceki akşam Larnaka’da bir tekne zarar görürken, Derinya ve Prota-ra’da iki binanın zemin katları su doldu. Gece boyunca etkili olan güçlü rüzgarlar, Paralimni’de 2 ila 2,5 metre boyundaki 10 selvi ağacının sökülmesine neden oldu.

