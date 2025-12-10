Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Rum kesimi, Yunanistan, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan kuvvetlerin katılımıyla 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çok uluslu özel harekât tatbikatı “PERSEAS 2025”e ev sahipliği yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesi RMMO’dan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın Rum kesimindeki tatbikat ve atış alanlarında gerçekleştirildiğini yazarken, tatbikata komando komutanlığı, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanlığı, ortak kurtarma koordinasyon merkezi ile Rum polisine bağlı terörle mücadele birimi ve hava operasyonları biriminden personel ve araçların katıldığını kaydetti.

Tatbikata buna paralel olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Haşimi Krallığı ve Suudi Arabistan Kraliyet Donanmasından özel hareket unsurlarının katıldığı da kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025, 10:32