4 ay hapis yattı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için yaşadığı yere giden, kendisine engel olmak isteyen başka bir kadını öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.’nin daha önce KKTC’de tutuklandığı ortaya çıktı.

Eşinin peşinden KKTC’ye gelen, tehdit ve şiddet suçları işleyen zanlının 4 ay hapse mahkum edildiği tespit edildi.

KKTC’de tahliye olduktan sonra Kayseri’ye dönen zanlının kayınvalidesini dövdüğü ve 2 ay cezaevinde kaldığı kaydedildi.

Katil zanlısı son olarak ayrılma aşamasında olduğu eşini öldürmek için yaşadığı yere gitti ve kendisine engel olmak isteyen başka bir kadını öldürdü.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi.

Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı.

İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan İlhan Ş. tutuklandı.

Melek Gül, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

İddiaya göre tutuklanan İlhan Ş. boşanma aşamasındaki eşini daha önce defalarca kez tehdit etti hatta bu nedenle de gözaltına alındı.

KKTC’de tutuklandı

Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen İlhan Ş. eşinin tehdit şikayetiyle gözaltına alındıktan sonra ardından cezaevine gönderildi. Kıbrıs'ta 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkan İlhan Ş. ardından Türkiye'ye dönerek kayınvalidesini dövdüğü şikayetiyle 2 ay cezaevinde kaldı.

Baltayla kapıyı kırmaya çalıştı

Olayın ardından İlhan Ş.'nin öldürmek istediği boşanma aşamasındaki eşinin ifadesi ortaya çıktı:

Y.Ş. olayı şu sözlerle anlattı:

“Evimde bulunuyordum ve dairemizin elektriği kesildi. Daha önceden eşim kamera kayıtlarına ulaşılmaması için dairemizin elektriğini kestiği için yine aynı şekilde elektriği eşimin kestiğini düşündüm. Binanın elektriklerine baktığımda binada elektrik olduğunu anladım. Aynı zamanda asansörün bizim kata çıktığını görünce eşimin geldiğini anlayıp daire kapısını arkadan kilitledim. Kısa bir süre sonra eşim zile basmadan ve kapıyı çalmadan direkt olarak baltayla kapıyı kırmaya çalıştı.

Ben 'polisi arıyorum, git' diye yüksek sesle seslenmeme rağmen kapıyı kırmaya devam etti, kapıyı açabilmek için 5 dakika kadar uğraştı. Ben bu arada 112 arayarak bilgi verdim. Tüm bu aşamalarda küçük oğlum H.E. de yanımda bulunuyordu. Saat 09.55 sıralarında polisler geldi. Eşim polis gelmeden önce kaçmış, kapı baltayla zarar verildiği için açılması uzun sürdü, polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla yarım saat kadar sonra kapımız açıldı. Sonrasında polis ekipleriyle emniyete getirildik. Eşimin bina içerisinde ne yaptığından bilgim yoktu. Eşimin binamızın görevlisinin eşini öldürdüğünü öğrendim."

“Kapıyı açsaydım beni öldürecekti”

Eşinden şikayetçi olduğunu söyleyen kadın ifadesinde, "Eşim önce olduğu gibi beni öldürmek amacıyla gelmiştir. Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim. Bugün kapıma gelerek beni öldürmek isteyen eşim İ.Ş.'den şikayetçiyim." dedi.

