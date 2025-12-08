Irkçı yükseliş

Güney Kıbrıs’ta “Stratego” şirketi tarafından 27 Kasım -3 Aralık tarihleri arasında 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre; DİSİ Partisi birinci parti konumunda görülürken, Fididas Panayotu’nun “Şimdi Demokrasi Partisi” ise oyları belirleyici parti olarak öne çıktı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre; ankette katılımcıların yüzde 20,4’ü DİSİ, yüzde 19,3’ü AKEL ve yüzde 14,2’si ELAM’ı desteklediğini belirtti. ALMA Partisi yüzde 8,7, Şimdi Demokrasi Partisi yüzde 8, DİKO ise yüzde 7’lik destek aldı. Diğer partilerin oranı yüzde 2 civarında ve altında seyrederken, kararsızların oranı yüzde 5,8 oldu. Gazete, Fidias Panayotu’nun partisini “desteyi yeniden karıştıran parti” olarak yorumladı.

Siyasi liderlerin popülaritesine de yer verilen ankette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in olumlu algısı yüzde 44, olumsuz algısı ise yüzde 50 olarak ölçüldü. Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu için olumlu-olumsuz değerlendirme oranları sırasıyla yüzde 46 ve 44, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu için ise yüzde 37 ve 47 olarak kaydedildi.

Erhürman’ın seçilmesine sevinenler azınlıkta

Katılımcılara KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesi hakkındaki görüşleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 40’ı Erhürman’ın seçilmesini “Kıbrıs sorununda fırsatlar yarattı” şeklinde değerlendirirken, yüzde 48’i “Kıbrıs için engellememiz gereken tehlikeler yaratıyor” görüşünü benimsedi. Yüzde 12’lik kesim ise yanıt vermedi.

Ankette ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm modeline dair soruya verilen yanıtlar da açıklandı. Katılımcıların yüzde 36’sı “iki toplumlu iki kesimli federasyon” modelini, yüzde 30’u “üniter devlet” seçeneğini desteklediğini belirtti. “Statükonun devamı” yanıtı yüzde 14, “iki devlet” yüzde 9 ve “konfederasyon” yüzde 4 oranında destek buldu. Yüzde 7’lik kesim ise bu soruya yanıt vermedi.



