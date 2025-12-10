Maliyeti 250 bin Euro

Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin toplantısında, trafik kamera sistemlerini işleten yüklenici firmaya nasıl ödeme yapılacağı konusunda izahatların yapıldığı, polisin ise sınır kapılarında “Photoradar list” sistemini uygulamakta ısrarlı olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Photoradar List Sadece Sınır Kapılarında” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısında trafik kamera sistemleri ile ilgili meselelerin ele alındığını, kameraların yerleştirilmesi ve devreye girmesini üstlenen şirkete, şikayetlere dayalı ücret ödenip ödenmediği konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre, Rum Trafik Dairesi Müdürü Haris Evripidu, toplantı çerçevesinde sınır kapılarında, kara kapılarında “photoradar list” olarak bilinen, sabit ve seyyar radar cezalarını takip sisteminin yeniden devreye girmesi konusunda açıklama yaptı.

Evripidu, “Photoradar list” sistemi için talep edilen miktarın 250 bin euro olduğunu, mevzuat gereği Hukuk Dairesi'nden bu konuyu kendileriyle incelemelerini talep ettiklerini ve değişiklik gerekip gerekmediğini görmek istediklerini ifade etti.

Evripidu, mevzuat gereği herhangi bir değişikliğe gerek olmadığı ve polis teşkilatı olarak bunu yapma hakkına sahip oldukları yönünde yazılı yanıtın ellerinde olduğunu belirtti.