İlişkiler stratejik  derinlik kazandı

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Mitsotakis’le birlikte Amman’a giderek Ürdün Kralı Abdullah ile üçlü zirveye katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün de Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Bölgedeki krizin derinleştiği bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretin önemine dikkat çeken Hristodulidis, ilişkilerin stratejik derinlik kazandığını söyledi.

Hristodulidis’le, Al Nahyan’ın medyaya servis edilen samimi pozları büyük ilgi uyandırdı. Ziyaretin sonuçlarından son derece memnun olduğunu belirten Hristodulidis “Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven, tutarlı siyasi koordinasyon ve ortak çıkarlar üzerine kurulu olarak gerçek stratejik bir derinlik kazandı” dedi.

Amman’da düzenlenen üçlü zirvede Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün liderleri bölgedeki gelişmeleri, artan gerilimi, enerji ve güvenlik dengelerini ele aldı. Zirvenin ana gündemini, bölgesel istikrarın korunması, krizlerin etkilerinin azaltılması ve ülkeler arası koordinasyonun artırılması oluşturdu. Liderler, hızla değişen uluslararası ortam karşısında iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Stratejik bir yapıya dönüştü

Hristodulidis, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ilişkilerin artık sadece diplomatik düzeyde değil, somut iş birliği projeleriyle desteklenen stratejik bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise ziyaretin, özellikle bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti. Letymbiotis, görüşmenin aynı zamanda Kıbrıs’ın BAE’ye yönelik siyasi dayanışma mesajı taşıdığını ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeniden teyit edildiğini söyledi.

Letymbiotis’un açıklamalarına göre; görüşmelerde bölgesel güvenlik başlığı öne çıkarken, deniz güvenliği, enerji hatlarının korunması ve gerginliğin azaltılması gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Kıbrıs tarafı, deniz güvenliğinin yalnızca bölgesel değil, Avrupa güvenliğiyle de doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik ve stratejik iş birliği başlıklarında ise ticaret, enerji, savunma, altyapı, turizm, eğitim ve yatırım alanlarında ortak projeler değerlendirildi.

Ayrıca “Amalthea” insani yardım koridoru, BAE’nin Kıbrıs’a sağladığı mobil tuzdan arındırma desteği ve karşılıklı stratejik anlaşmalar da gündeme geldi.

Tarafların ayrıca 2026–2030 dönemini kapsayacak ortak Kıbrıs–BAE eylem planı üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu, bu planın ekonomik ve siyasi ilişkileri kurumsal bir çerçeveye taşımayı hedeflediği aktarıldı.

IMEC girişimi kapsamında Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantı projeleri de değerlendirme konusu oldu.

Ziyaretin genel çerçevesinde, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içinde Doğu Akdeniz ile Körfez arasında bir köprü rolü üstlenme hedefi yeniden vurgulandı.

Taraflar, mevcut iş birliğinin somut sonuçlar üretmeye başladığını ve ilişkilerin artık daha sonuç odaklı bir aşamaya geçtiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026, 10:03