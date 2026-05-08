Tedavi altında

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Turunçlu Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, araçta ise ağır hasar oluştu. Kaza, Arzum Keloğlu’nun (K-31) yönetimindeki salon araçla önünde seyreden TIR’a çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada hafif yaralanan Keloğlu tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Arzum Keloğlu’nun VJ 888 plakalı araçla Gazimağusa yönünde dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu kavşağına geldiğinde, o esnada aynı yönde seyreden ve sağa Turunçlu köyüne doğru dönüşe geçen Nafi Aykanat’ın (E-59) kullandığı TPL 684 plakalı TIR’a sol arka kısmına çarptığı belirtildi.

Çarpmanın şiddetiyle salon araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Arzum Keloğlu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Keloğlu’nun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, kazanın kesin oluş sebebinin tespitine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.