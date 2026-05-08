İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evlerinde yapılan aramada el bombası, uyuşturucu, mermi bulunan zanlılar

J.B.A. (E-25) ile E.C.A.O.(E-21) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşam süren zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’nın durdurulduğunu söyledi. Polis memuru; yapılan üst aramasında, zanlının giymekte olduğu eşofmanın cebinde naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının, E.C.A.O. ile birlikte kaldığı Taşkınköy’deki ikametgahta saat 22.20-23.00 saatleri arasında arama yapıldığını ifade etti.

Polis, yapılan aramada, yatak odasında bulunan komodin çekmecesi üzerinde foil kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Yine aynı yatak odasında bulunan ahşap dolap çekmecesi içerisinde bir adet mermi çekirdeği, televizyon ünitesi üzerinde içerisinde barut olmayan eğitim tipi savunma sınıfı el bombası ve yatak üzerinde plastik öğütücünün bulunarak emare alındığını kaydeden polis, E.C.A.O.’nun yatak odasında metal öğütücünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 563 gün, E.C.A.O.’nun ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün süreyle yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

İnceleme sonuçları açıklandı

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize, eğitim tipi el bombası ile mermi çekirdeğinin balistik incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, yapılan incelemede mermi ve bombanın patlayıcı madde içermediklerinin belirlendiğini açıkladı. Analiz sonucunu da açıklayan polis, evde bulunan maddelerin uyuşturucu olduğunun kesinleştiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

