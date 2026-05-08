Yumruklar konuştu

Lefkoşa’da çıkan kavgada Ürdünlü H.M.A. (E-22) ile Sudanlı L.A.A. (E-21) tekme tokat birbirlerine saldırdı.

Kavga sırasında alınan darbeler sonucu H.M.A.’nın sağ elindeki iki parmağı, L.A.A.’nın ise burnu kırıldı. Olayın ardından tutuklanan zanlılar “vahim zarar, kavga ve rahatsızlık” suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Üniversite öğrencisi olan zanlılar teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketin araç park yerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, aralarında daha önceden husumet bulunan zanlıların marketin park alanında karşılaştıklarını ve çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirtti. Polis, H.M.A. ile L.A.A.’nın birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını ifade etti.

Kavga sırasında alınan darbeler sonucu H.M.A.’nın sağ elindeki iki parmağının kırıldığını kaydeden polis, L.A.A.’nın ise burun kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Olayın ardından her iki zanlının da tutuklandığını söyleyen polis, meseleyle ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlılardan ifade temin edildiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, ülkede öğrenci statüsünde bulunan zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

