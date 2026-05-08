BM’ye şikayet edildi

Kıbrıs Ermeni toplumu Milletvekili Vartkes Mahdessiyan Cyprus Mail'e verdiği demeçte Girne bölgesindeki Sourp Magar Ermeni manastırına yapılması planlanan dini ziyaretinin, Kıbrıslı Türk yetkilileri tarafından iptal edildiğini söyledi

Planlanan hac yolculuğundan "üç ay" önce Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı'na seyahat için gerekli evrakların gönderildiğini aktaran Vartkes Mahdessiyan, Kıbrıs Ermeni cemaatine geçen Cumartesi günü dini ayinin bu Pazar günü yapılabileceği bilgisinin verildiğini söyledi. Ancak Pazartesi günü, cemaate bir "büro hatası" olduğu ve bu nedenle iznin iptal edildiği bilgisinin verildiğini öne süren Mahdessiyan, insanların hac ziyaretine yurt dışından bile katılım sağladığını vurguladı.

Mahdessiyan şöyle konuştu:

“Covid-19 pandemisinden önce bu her yıl yapılan bir şeydi. Pandemiden önce durdu ve o zamandan beri farklı şeyler oldu, ancak şimdi bunun gerçekleşmesi çok önemli, çünkü manastırı yenileyebilmemiz için bize para vermeye başlıyorlar. Bu amaçla gerçekten iyi ilerleme kaydettik ancak ibadet izninin iptal edilmesiyle bir adım ileri, iki adım geri attık. Cumartesi günü bunun olabileceğini söylediler ve günün çok geç saatlerinde olsa da otobüsleri ayarladık, insanların kayıt yaptırması için bir duyuru yayınladık ve yaklaşık 60-70 kişi kayıt yaptırdı.”

Ertuğruloğlu: Farklı bir kilise önerilecek

Bu arada, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada, manastırın şu anda harabe halinde olması nedeniyle hac ziyareti için izin verilmediğini belirterek, gelecekte hac ziyaretinin gerçekleşebilmesi için Kıbrıs Ermeni cemaatine "farklı bir kilise önerileceğini söyledi.

Manastırın tarihçesi:

Uzmanlara göre; manastır 14. yüzyılın sonlarında veya 15. yüzyılın başlarında Kıbrıs Ermeni cemaatine devredilmezden önce Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne aitti.

Kıbrıs'ın Ermeni nüfusu, 1375'te Güneydoğu Anadolu'da, başkenti Adana yakınlarında bulunan bir Ermeni krallığı olan Kilikya Ermenistanı'nın düşüşünden sonra önemli ölçüde arttı ve Türk halklarının doğudan Anadolu'ya girmesiyle birlikte Ermeniler sonraki on yıllarda adaya göç etmeye devam etti.

Sourp Magar, Kıbrıs'taki Venedik ve Osmanlı yönetimleri dönemlerinde Ermenilerin elinde kaldı ve hatta Osmanlı İmparatorluğu tarafından vergiden muaf tutuldu.

1935 yılı itibariyle manastırda toplam 17 kişi daimi olarak yaşamaktaydı. Manastırda ayrıca el yazmaları ve diğer kutsal eşyalardan oluşan bir koleksiyon da bulunuyordu; ancak bunlar 20. yüzyılın ilk yarısında Lefkoşa'ya ve şu anda Lübnan'ın Antelias kasabasında bulunan Kilikya Kutsal Makamına taşındı.

Manastır 1974'ten sonra Kıbrıs Ermenileri için erişilemez hale geldi ve harabeye dönüştü, ancak Mayıs hac ziyaretleri 2007'de yeniden başladı.

