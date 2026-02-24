Polis devrede

Rum yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Güney Lefkoşa'daki veterinerlik hizmetleri merkezinde tüm yetkili makamların geniş kapsamlı bir toplantısının ardından, veterinerlik hizmetleri müdürünün başkanlığında bir koordinasyon organı kuruldu. Larnaka polisi ise şap hastalığı salgınını araştırmak üzere bir soruşturma ekibi oluşturdu.

Rum Lider Nikos Hristodulides'in talimatıyla düzenlenen toplantıya, Rum Tarım Bakanlığı Daimi Sekreteri Andreas Gregoriou, Rum İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Elikkos Elia'nın yanı sıra Milli Muhafızlar, Polis, İtfaiye, Av ve Hayvan Koruma Hizmetleri, Orman Müdürlüğü ve Veterinerlik Hizmetleri temsilcileri katıldı.

Toplantıdan sonra konuşan Gregoriou, amacın hastalığın diğer hayvancılık birimlerine yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Virüsün başka hayvancılık birimlerine yayılmasını önlemek ve halihazırda yürürlükte olan önlemlerin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, ilgili tüm departmanların katılımıyla veterinerlik hizmetleri müdürünün başkanlığında bir koordinasyon organı oluşturulmasına karar verildi” dedi.

Hayvanlarını korumak için çiftçilerin kendi arazilerinde biyolojik güvenlik önlemlerini titizlikle uygulamaları gerektiğini vurgulayan Rum Tarım Bakanlığı Daimi Sekreteri Andreas Gregoriou, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunun boyutunu kontrol altına almak için hep birlikte çalışıyoruz" diye ekledi ve durumu "çok zor" olarak nitelendirirken, koordineli müdahalenin olumlu sonuçlar vereceği umudunu dile getirdi.

Gregoriou ayrıca, Avrupalı uzmanların, yerel veterinerlik yetkilileriyle birlikte durumu değerlendirmek ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğini görüşmek üzere, Güney Kıbrıs'a gelmelerinin beklendiğini söyledi.

Virüsün kuzeyden kaynaklanmış ve kirlenmiş hayvan yemleri yoluyla ülkeye getirilmiş olabileceği yönündeki iddialar ışığında, gümrük departmanının da olaya dahil olup olmaması gerektiği sorulduğunda Gregoriou, ilgili bilgilerin sunulduğunu ve polis tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bu arada, Larnaka polisi salgını incelemek üzere özel bir soruşturma ekibi kurdu. Polis sözcüsü Spyros Chrysostomou, ekibin polis merkezinde yapılan bir toplantının ardından oluşturulduğunu söyledi. Soruşturmanın kapsamının geniş olduğunu ve olaylara karışan kişilerin herhangi bir suç veya başka bir fiil işlemiş olup olmadığını belirlemek amacıyla tüm olayları kapsayacağını söyledi.

