Rumlar et orucunda

"Katara Deftera" (Temiz Pazartesi) Yunan Ortodoks Kilisesi geleneğinde Paskalya öncesi 40 günlük sıkı oruç döneminin (Büyük Perhiz) başlangıcını simgeleyen, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta resmi tatil olan bir bayramdır. Güney Kıbrıslılar, dini ibadetleri uzun süredir devam eden kültürel geleneklerle harmanlayan ve Paskalya öncesi perhiz döneminin başlangıcını işaret eden resmi tatil olan Katara Deftera’yı kutlamak için kırsal bölgelere akın etti.

Aileler ve arkadaşlar parklarda, tarlalarda ve kıyı boyunca toplanarak oruç yemeklerini paylaştılar, uçurtma uçurdular ve geleneksel oyunlar oynadılar. Adanın dört bir yanındaki belediyeler ve topluluklar, Paskalya öncesi oruç dönemine özgü yemekler, müzik ve dans içeren etkinlikler düzenledi. Gökyüzünde uçurtma uçurmak yeniden hakimiyetini ele geçirdi; ancak yetkililer, uçuş güvenliğine yönelik riskler nedeniyle Larnaka ve Baf havaalanları yakınlarında uçurtma veya drone uçurmamaları konusunda halkı uyardı.

Larnaka bölgesindeki Oroklini'de, bölgedeki hayvanlar arasında şap hastalığı salgını çıkması nedeniyle planlanan etkinlik iptal edildi.

Oroklini Belediyes’nin açıklamasında, "Karar, bölgenin şap hastalığı vakalarının tespit edildiği hayvancılık birimlerine yakınlığı nedeniyle hükümet tarafından getirilen önlemler doğrultusunda alınmıştır. Halk sağlığını korumak ve ilgili talimatlara uymak bizim için mutlak önceliktir" denildi.

Araştırmacı Anna Tselepou'ya göre, özellikle Baf bölgesindeki birçok ev hanımı, Paskalya Pazarı'na kadar olan yedi haftayı saymak için "Kyra Sarakosti" (Bayan Lent) olarak bilinen özel bir hamur takvimi hazırlıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Tseleppou, figürün hamurdan insan şeklinde yapıldığını ve Büyük Oruç dönemiyle yakından bağlantılı olduğunu açıklayarak, "Günümüzde ev hanımları, insan figürleri yaparak hamur yoğurma yeteneklerini sergiliyorlar" dedi. Kyra Sarakosti, yedi bacaklı, kolları çapraz, başında haç, önlük ve kapalı ağızla tasvir edilir; bu da dönemin orucunu simgeler. Yedi bacak, Paskalya'ya kadar geçen yedi haftayı temsil eder. Tseleppou, "Temiz Pazartesi haftasından başlayarak, Paskalya Pazarı'na ulaşana kadar her Cumartesi gecesi geç saatlerde yedi ayağın her birini kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026, 10:10