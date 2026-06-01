banner564

Müzakereler başlamalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda duruşlarının net olduğunu söyledi

Müzakereler başlamalı

   Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tezinin net olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler himayesinde kapsamlı bir çözüm için resmi müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

   Alithia gazetesinin haberine göre von der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği son görüş alışverişinde Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiğini ifade etti. Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin sürecin tüm aşamalarında “aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır” olduğunu kaydetti.
   Leyen, Türkiye’nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğunu belirterek, Akdeniz’de istikrar, güvenlik, uzun vadeli barış ve refahın teşviki için yakın iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti. Von der Leyen ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimlerin azaltılması ve sivillerin korunması konusunda da ortak hedefler bulunduğunu ifade etti.
   Leyen, AB'nin istikrarlı ve güvenli bir bölgeye sahip olması ve Türkiye ile uluslararası hukuka dayalı iş birliği çerçevesinde karşılıklı menfaat sağlayan bir ilişki geliştirmesinin stratejik açıdan faydasına olacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026, 09:55
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
KKTC
KKTC - 3 saat Önce

shut up crooks go to hell. TRNC forever.

Atlantik
Atlantik - 3 saat Önce

AB komisyonu Başkanına Müzakerelerin başlaması için yalvaracağımız günler yakındır !

Öz
Öz - 1 saat Önce

RTE na bu kadar müsamahalı olmayın. Net olarak söyleyin. Kuzey Kıbrıs AB toprağıdır. Kavala , Demirtaş ve diğer suçsuz insanları serbest bırakın. Bu ucube “ Cumhurbaşkanı hükümet sistemi “ yönetim şeklini değiştirin AB parlamentosu kararlarını ve AİHM kararlarını hemen uygulayın. Seçimi, muhalefeti engellemeyin . Bağımsız yargıyı ve kuvvetler ayrılığını en kısa sürede sağlayın. Yoksa sizinle tüm siyasi,,ekonomik, kültürel tüm ilişkileri donduracağınızı söyleyin. Türkiye’nin otokrasiden ve fundamentalizmden kurtulmasını ve demokrasiye dönmesini sağlayın. O zaman Kıbrıs sorunu çok rahat çözülür.

banner471

banner473