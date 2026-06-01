Astana çıkarması

Rum lideri Hristodulidis, bakanlar kurulu üyeleri ve iş adamlarıyla birlikte direkt uçak seferlerini başlatmak amacıyla Kazakistan’a gidiyor

    Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, bakanlar kurulu üyeleri ve iş insanları heyetiyle birlikte Çarşamba günü Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 

   Hükümet sözcüsü yardımcısı Yiannis Antoniou yaptığı açıklamada “Bu, bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'a yaptığı ilk resmi ziyarettir” dedi.
    Hristodoulides, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin yanı sıra Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'nda da konuşma yapacak ve Astana'daki Kıbrıs Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirecek.
Hristodulidis, yarın gerçekleştirilecek olan ilk direkt uçuşta yer alacağını açıkladı.
   Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile özel bir görüşme yapacak olan Hristofdulides ardından iki ülkenin heyetleri arasında daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek.
Ardından Hristodoulides'e mevkidaşı tarafından Devlet Dostluk Nişanı takdim edilecek.
   Ziyaret sırasında yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve e-devlet alanlarında mutabakat zaptlarının imzalanması bekleniyor.
   Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'ndaki görüşmenin ardından Hristodoulides, Uluslararası Yapay Zeka Merkezi Alem AI'yi ziyaret edecek.
   Ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Kosherbayev'in de katılımıyla Astana'da Kıbrıs Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirecek. 
   Hristodoulides'e Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Enerji Bakanı Michael Damianos, Araştırma Bakan Yardımcısı Nicodemos Damianou ve diğer yetkililer eşlik edecek.
 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026, 09:48
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 4 saat Önce

Bunlar maalesef ki "Türk" devletleri degil, "Türki" devletlerdir...

Atlantik
Atlantik - 4 saat Önce

Ha gayret TRNC ! Uçaklar dolusu Astanaya gidip resim Çekmeye devam edin TDT KKTCyi Tanıyacakmış !

Öz
Öz - 2 saat Önce

Ya otokrat devletler, niye bu kadar ciddiye alınıyorlar ki? Hepsi 12 milyar Euro ya satın alınabiliyorlar. Türkiye de geri iade anlaşması ile 3-6 milyar Euro ya sığınmacıları ülkeye doldurmadı mı? 250 bin dolarlık ev alan, dünyanın en sorunlu ülke vatandaşlarına bonus olarak vatandaşlık vermedi mi? “Kanla ve irfanla “ bu yurdu kuranları aç ve sefil, ikinci sınıf vatandaş haline sokmadılar mı?Para karşılığı üniversitelerde verdiği kontenjanlar ile kendi ülkesinin çocuklarını yabancılar karşısında ikinci sınıf öğrenci konumuna getirmediler mi? Bizim vatandaşlarını ezip konuşturmayan. aç ve sefil ülkeler ile işimiz olmaz. Onlar faydadan çok bize zarar verirler ve vermektedirler

Atlantik
Atlantik - 1 saat Önce

Sefil TDT devletleri AB’nin verdiği 12 milyar Euro’ya KKTCyi değil Güney Kıbrıs Kıbrıs Cumhuriyetini Tanıdılar ‘
AB onlara 5 milyar Euro daha verse başka Kimlari Tanımayacaklar acaba !

