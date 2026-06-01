Astana çıkarması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, bakanlar kurulu üyeleri ve iş insanları heyetiyle birlikte Çarşamba günü Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hükümet sözcüsü yardımcısı Yiannis Antoniou yaptığı açıklamada “Bu, bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'a yaptığı ilk resmi ziyarettir” dedi.

Hristodoulides, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin yanı sıra Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'nda da konuşma yapacak ve Astana'daki Kıbrıs Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirecek.

Hristodulidis, yarın gerçekleştirilecek olan ilk direkt uçuşta yer alacağını açıkladı.

Çarşamba günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile özel bir görüşme yapacak olan Hristofdulides ardından iki ülkenin heyetleri arasında daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek.

Ardından Hristodoulides'e mevkidaşı tarafından Devlet Dostluk Nişanı takdim edilecek.

Ziyaret sırasında yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve e-devlet alanlarında mutabakat zaptlarının imzalanması bekleniyor.

Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu'ndaki görüşmenin ardından Hristodoulides, Uluslararası Yapay Zeka Merkezi Alem AI'yi ziyaret edecek.

Ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Kosherbayev'in de katılımıyla Astana'da Kıbrıs Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştirecek.

Hristodoulides'e Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Enerji Bakanı Michael Damianos, Araştırma Bakan Yardımcısı Nicodemos Damianou ve diğer yetkililer eşlik edecek.



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026, 09:48