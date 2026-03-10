NATO’ya karşı çıktılar

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO kadın bölümü ve AKEL’in kadın kolu POGO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “savaşa son verilmesi ve NATO üslerinin adadan çıkarılması” mesajını verdikleri bir miting düzenledi.

Haravgi haberi manşetten “’Üsler Dışarı, Savaş Dursun’… Kadınlar Barış Mücadelesinin Ön Saflarında” başlığıyla aktardı.

Habere göre; mitingde konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, İngiliz askeri üslerinin adadaki varlığının ülkeyi olası hedef haline getirdiğini söyleyerek, “Kıbrıs savaş üssü olmamalı, çatışmalara derhal son verilmesi ve diplomasinin devreye sokulması yönündeki uluslararası çabalara destek verilmeli” dedi.

Savaşta ilk hamleyi İsrail ve ABD’nin, kız okulunu bombalayarak 160 kız çocuğunu öldürerek yaptığını dile getiren Stefanu, Kudüs’teki görüntüleri ve çocuklarının mezarlarına sarılan Filistinli anneleri hatırlatarak “savaşların en ağır bedelini kadınların ödediğine” işaret etti.

Mitingde konuşan PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus, “eşitliğin ön şartının barış olduğu” mesajını verirken POGO Genel Sekreteri Eleni Evagoru, “kadın hareketinin hiçbir talebinin savaş tehdidi altında ileri götürülemeyeceğini” söyledi.

