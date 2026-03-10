‘Yalnız değilsiniz’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün Güney Kıbrıs’a giderek, destek mesajları verdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis C-130 tipi askeri kargo uçağıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da özel uçakla Baf’taki askeri üsse ulaştı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Macron ve Miçotakis, Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nde bir araya gelerek yaklaşık bir saat süren toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından, Fransa’dan alınan H145M tipi saldırı helikopterlerinin bulunduğu hangarda ortak basın açıklaması yapıldı. Macron ile Miçotakis Kıbrıs’ın yalnız olmadığı ve Avrupa’nın güvenliğiyle dayanışma içinde hareket edildiği mesajını verdi.

Macron: Kıbrıs saldırı altındaysa, Avrupa da saldırı altındadır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, “Kıbrıs saldırı aldığında Avrupa da saldırı altındadır.” ifadesini kullandı. Yunanistan’ın ve diğer bütün Avrupa ülkelerinin desteğine teşekkür eden Macron, adanın çok yakınında bulunduğunu söylediği Charles de Gaulle uçak gemisinin bölgede konuşlandırılmasının savunma operasyonlarına yardımcı olacağını söyledi. Macron, Hristodulidis’e hitaben “Avrupa’nın güvenliği için yanınızdayız” dedi. Macron, eylemlerinin savunma amaçlı ve barışçıl olması gerektiğini belirterek, Yunanistan’ın liderlik ettiği “Aspida” (Kalkan) operasyonunun, aralarındaki iş birliğinin fiili göstergesi olduğuna işaret etti. İki savaş gemisinin Kızıldeniz’deki “Aspida” misyonuna gönderileceğini de ekleyen Macron, Kıbrıs’a tam desteğini beyan ederek, Hizbullah’ın herhangi bir saldırısını engellemeyi ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini söyledi. Fransa’nın Akdeniz, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki varlığının 8 fırkateyn ve uçak gemisi ile devam edeceğini kaydetti.

Miçotakis: Kıbrıs yalnız değildir, asla yalnız kalmayacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de, “güçlü bir birlik, kararlılık ve dayanışma mesajı veriyoruz” diyerek başladığı konuşmasında “(Güney) Kıbrıs yalnız değildi, asla yalnız kalmayacak” ifadesini kullandı. Fransa başta olmak üzere diğer AB ülkelerinin de hassasiyet gösterdiğini belirten Miçotakis, “Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs stratejik ilişkisi fiilen sınandı. Avrupa her zaman sorumlu bir güç, küresel gelişmeleri birlikte şekillendirme kabiliyetinde olacaktır. Avrupa toprağının her taşı dokunulmazdır” ifadelerini kullandı. Miçotakis, hedeflerinin savaşa dahil olmaktan uzak, sadece savunma olduğunu belirterek, “Avrupa hükümranlığının parçasının en küçük tehlikeye girmesine müsamaha göstermeyeceğiz.” dedi. Yunanistan’ın yeni edindiği “Kimon” fırkateyninin ilk görev yerinin Güney Kıbrıs olduğunu belirten Miçotakis, “Rehavete yer yok. Bu tür çatışmalara sıklıkla nüfusların yer değiştirmesi eşlik eder. Lübnan’a daha da çok dikkat etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Hristodulidis’e hitaben de “Tek başınıza değilsiniz. Yunanistan ve Fransa Kıbrıs’a fiili desteğini her zaman ifade edecek” dedi.

Hristodulidis: Avrupa için önemli bir mesaj

Hristodulidis, "yardım çağrısına" kuvvet göndererek cevap veren Miçotakis ile Macron’a “Buradaki varlığınız Kıbrıs ve bütün Avrupa için önemli bir mesajdır” diyerek teşekkür etti. "Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa’nın da güvenliği demek olduğunu” savunan Hristodulidis, "Doğu Akdeniz’de olup bitenler Avrupa’yı, güvenliği, göçü doğrudan etkiler.” dedi. Bu gibi günlerde birlik olmanın Avrupa’nın gücü olduğuna da işaret eden Hristodulidis, "Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya’nın Avrupa dayanışmasının ne demek olduğunu gösterdiğini" söyleyerek, Güney Kıbrıs’ın savaş operasyonlarına dahil olmadığını, rolünün insani olduğunu yineledi. Hristodulidis, Yunanistan’ın gönderdiği “Kimon” fırkateyninin Kıbrıs’la bağlantılı en büyük Yunan amirallerden birinin adını taşımasının sembolik anlamına dikkat çekti. Hristodulidis, Fransa’yı da “güçlü stratejik ortakları” olarak niteledi.

