Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma ve güvenlik alanında da gerekli tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin hava sahasının 7 gün 24 saat izlenmeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağının konuşlandırıldığını, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde devreye alınacak planların hazır tutulduğunu belirtti. Erdoğan, KKTC’nin savunmasının güçlendirilmesi kapsamında bazı askeri unsurların bölgeye konuşlandırıldığını da açıkladı.
Erdoğan: Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor
