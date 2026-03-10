Erdoğan: Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma ve güvenlik alanında da gerekli tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin hava sahasının 7 gün 24 saat izlenmeye devam ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağının konuşlandırıldığını, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde devreye alınacak planların hazır tutulduğunu belirtti. Erdoğan, KKTC’nin savunmasının güçlendirilmesi kapsamında bazı askeri unsurların bölgeye konuşlandırıldığını da açıkladı.

