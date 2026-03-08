‘Maksatlı saldırı’

Rum güvenlik makamlarının, İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a 1-2 Mart gecesi yapılan İHA saldırısının yapılacağını günler öncesinden bildiği, “teröristlerin dronelarla (İHA) saldıracağı yolunda istihbarat aldığı bildirildi.

Fileleftheros haberi “Makamlar Saldırı Olacağını Biliyordu… Flaş: Üslerin Vurulmasından Önce Gizli Bilgi” başlık ve spotuyla manşete çekti.

Haberde, Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ve iş birliği yaptığı yabancı istihbarat örgütlerinin gizli alarm halinde olduğu ve Ağrotur’a yapılan saldırı öncesinde Güney Kıbrıs’ta olan bazı kişilerin takibe alındığı kaydedildi.

Gazete güvenilir bilgilere dayanarak Rum güvenlik makamları İran ve Devrim Muhafızları ile bağlantısı olan kişilerin şüpheli hareketlerini ve İHA’lar ile eylem yapılacağını önceki hafta içinden beri bildiğini kaydetti.

Ülke genelinde İHA’larla ilgili vakaların ve Güney Kıbrıs’taki İsraillilere ait alanlarda olağanüstü güvenlik önlemi alındığını yazan gazete, 28 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı ve 27 yaşındaki Estonyalı eşinin “terör şüphesiyle” ülkeden ayrılmak üzereyken Larnaka’da tutuklandığını hatırlattı.

Haberde tutuklama, Azerbaycanlı kişinin sıklıkla İran’a gidip geldiği ihbarı üzerine kişinin takibe alınmasından sonra gerçekleştiği, çiftin şu anda Rum Merkezi Cezaevi’nde tutulduğu da kaydedildi.

