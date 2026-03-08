Panik havası 

Yunan hükümetinin, Baf Andreas Papandreu üssüne 4 adet F-16 savaş uçağı göndermesinin ardından Türkiye Savunma Bakanlığının benzer adımların atılmasını değerlendirdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı kaynakları “KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor” açıklaması yaptı.

Türk F-16’larının Ercan’da konuşlandırılacağına ilişkin haberler Güney Kıbrıs’ta paniğe yol açtı. Rum haber siteleri, Türkiye Savunma Bakanlığı kaynaklarının duyurusunu flaş haber olarak verdi.

Bu arada İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a insansız hava araçlarını (İHA) engelleme görevi için iki "AW159 Wildcat" helikopteri konuşlandırıldığı açıklandı.

Türkiye’den karşı adım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

Önce Yunanistan sonra Fransa…

Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından çeşitli ülkeler adaya askeri unsurlar gönderdi.

İlk olarak Yunanistan, dört F-16 savaş uçağını Baf’a konuşlandırdı.

Yunanistan’ın gönderdiği savaş uçaklarının ardından, aralarında Başbakan Kiryakos Miçotakis’in “Yunan donanmasının gururu” olarak nitelendirdiği Kimon’un da bulunduğu iki fırkateyn bölgeye sevk edildi.

Fransa da Yunanistan’ı takip ederek Languedoc fırkateynini geçen çarşamba günü Kıbrıs açıklarına gönderirken, uçak gemisi Charles de Gaulle’ün de bölgeye doğru ilerlediği bildirildi.

Daha sonra İtalya’nın Federico Martinego fırkateynini, İspanya’nın ise Cristobal Colon fırkateynini Kıbrıs’a göndermeyi planladığı açıklandı.

2 "Wildcat" helikopteri konuşlandırıldı

Bu arada İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a insansız hava araçlarını (İHA) engelleme görevi için önceki gün iki "AW159 Wildcat" helikopteri konuşlandırıldı.

Haravgi’nin haberine göre, İngiliz Üssü’nden yayımlanan “Andrew Henderson imzalı bilgi bülteninde, İran İHA’larının etkisiz hale getirilmesinin Wildcat helikopterleri için alışılagelmiş bir görev olmamakla birlikte bu tip helikopterlerin kabiliyetleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Helikopterlerin İHA’ları hedef almak üzere 20 adet lazer güdümlü Martlet missile mühimmatı taşıyabileceği bilgisi de verildi.

Ayrıca HMS Dragon tipi 45 destroyer savaş gemisinin de önümüzdeki hafta Portsmouth’tan hareket etmesinin beklendiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026, 10:29