Turizm tehlikede

İran savaşının, Güney Kıbrıs ekonomisini de olumsuz yönde etkilemeye başladığı, özellikle turizmcilerin ciddi endişe içinde olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Ekonomiyi De Bombalıyorlar” başlıklı haberinde, ABD ve İsrail’in askeri saldırıların ardından geçen cumartesi günü çıkan savaşın, Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, uluslararası petrol fiyatlarının da yükselmesine neden olduğunu yazdı.

Gazete haberinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), enerji fiyatlarının yükselmesi, ekonomik gelişmedeki baskılar ve uluslararası piyasalardaki artan belirsizlik konularında yaptığı tavsiyelerden bahsetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin, akaryakıt, ham maddelerdeki artışlardan kaynaklanan sonuçlar ile turizm ve otelcilik sektörünün desteklenmesi konusunda tedbirleri ele almaya çağrılacağını yazan gazete, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonunun (OEV) ilgili tedbirlerin derhal alınması amacıyla hükümete çağrıda bulunduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi “Ekonomi İçin Alarm” başlıklı haberinde Orta Doğu savaş ortamının tırmanmasının, Güney Kıbrıs ekonomisine ilk yansımalarının, açık bir şekilde görülmeye başlandığını yazdı. Onlarca uçuşun iptal edildiğini ve bazı şirketlerin belirli süre uçuşları ertelediğine dikkati çeken gazete, turizm sektöründe de birçok rezervasyonun iptal edildiğini belirtti. Gazete ekonomistlerin öngörüsüne dayanarak savaşın sonraki etkilerinin elektrik enerjisi maliyetiyle alakalı olacağını da yazdı.



