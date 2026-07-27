Yıldızlar sıralandı

Politis gazetesine konuşan İtalyan Büyükelçisi Antonella Cavallari, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yeni dinamik konusunda "iyimser" olduğunu ifade etti. Söyleşi, “Kıbrıs Sorunu İçin Yıldızlar Hizalandı… İtalya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile Çözümü, Enerji Konularını ve İki Devlet Arasındaki İş Birliğini Konuştuk” başlığıyla yayımlandı.

Cavallari, İtalyan enerji şirketi ENI’nin Güney Kıbrıs’taki enerji faaliyetlerinde öncü rol üstlendiğini ve konsorsiyum lideri olarak projelerin ilerlemesinden sorumlu olduğunu belirtti.

Sözde Rum MEB’indeki projelerle ilgili nihai yatırım kararının beklendiğini kaydeden Cavallari, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ve çalışmaların yıl içerisinde ilerlemesinin beklendiğini ifade etti.

Cavallari, “bölgenin diğer ülkeleri hidrokarbon değerlendirme konusunda deneyim sahibi, Kıbrıs ise uyum anlaşmaları tamamlama ve altyapıları kurma aşamasında. Kişisel olarak Kıbrıs’ın, Avrupa’nın stratejik özerkliği açısından çok önemli bölgesel kavşak haline gelmekte olduğunu görüyorum.” dedi.

Gazetenin, ENI’nin Türkiye ile ilişkilerine işaret etmesi üzerine Cavallari, “Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs sorununun geniş çerçevesinden incelenmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

