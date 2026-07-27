Yunanistan “Dışişleri ve Savunma Konseyi” KİSEA’nın “Aşil Kalkanı” sistemi alımına onay vermesiyle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail “savunma ilişkilerinin üniter olmasa da ortak alana geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “Aşil Kalkanı Ne Değiştiriyor… 3,5 milyarlık Sistem ve Yunanistan-İsrail-Kıbrıs İttifakı” başlıklı haberinde 5,3 milyar Euro değerindeki “Aşil Kalkanı”nın devasa bir “Iron Dome” (Demir Kubbe) olmadığını, Patriotlar, savaş uçakları, Deniz Kuvvetleri unsurları ve Kara Hava ve Deniz kuvvetlerine ait sensörler gibi yeni ve mevcut unsurları birleştirecek bir ağ olduğunu” aktardı.

“Aşil Kalkanı’nın” çekirdeğinde (nüvesi) “Davud Sapanı/David’s Sling” olarak nitelendirilen Barak MX ve ELM-2084 radarı ile birlikte Spyder sisteminin yer aldığını belirten gazeteye göre, sistemin 35 ay içerisinde tam aktif hale geleceği söyleniyor. Projenin yüzde 25’i Yunanistan’da üretilecek.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü “savunma” iş birliğinin 2026 için “hava ve deniz tatbikatları ile özel kuvvetlerin eğitimlerinin yoğunlaştırılmasını, konvansiyonel ve asimetrik tehditlere yönelik İsrail teknik bilgisinin daha yoğun transferini öngörüyor.

Güney Kıbrıs halen İsrail yapımı Barak MX sistemini teslim aldığını hatırlatarak, RMMO’nun elindeki bu sistemin “Yunan ‘Kalkanının’ çekirdeğine (nüvesine) de girmekte olduğunu yazan gazete, bu üçlü iş birliğinin Türkiye ile olan dengeyi değiştirmeyeceğini, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs için savaşmayacağını belirtti, değişen şeyi ise şu cümlelerle ifade etti:

“Bu savunma oluşumu, Lefkoşa’yı askeri açıdan izole edebileceği, Yunanistan’ı gafil avlayabileceği veya İsrail’in olanaklarını hesaba katmadan Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterebileceği güvencesini Türkiye’nin elinden almasıdır.”