109’u sürat suçu

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde, toplam bin 857 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 275 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları arasında 109 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 11 sürücünün alkollü araç kullandığı, 2 sürücünün ise ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Ayrıca 9 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 5 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 13 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 8 aracın muayenesiz olduğu ve 15 aracın seyrüsefer ruhsatsız olduğu belirlendi.

Denetimlerde 12 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 5 sürücünün ışık kurallarını ihlal ettiği ve 86 sürücünün ise diğer çeşitli trafik suçlarını işlediği kaydedildi.

