Meclis karar vermeli

Ömer KADİROĞLU

Genel seçimlerin Ekim ayında mı yoksa Ocak ayında mı yapılacağı konusu gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar iki tarih arasında büyük bir fark olmadığını düşünüyor. Seçim takvimine ilişkin belirsizliğin bir an önce giderilmesini isteyen vatandaşlar, Meclis’in net bir karar alması gerektiğini ifade ediyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, seçim tarihinden çok ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarına çözüm üretilmesinin daha önemli olduğunu vurguluyor.

Ne dediler..?

Mustafa Alsancak

“Genel seçimlerin Ocak’ta değil ekim ayında yapılması bekleniyor. Seçimlerin normal zamanından üç ay önce yapılacak olması çok da önemli değildir. Muhalefet bunu daha da erken istiyordu. Biz seçimlere alıştık. Yani ekimde de yapılsa Ocak ayında da olsa bir şey değişmeyecek. İktidara gelecek olanlardan öncelikli beklentimiz verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve bu toplumun menfaati için çalışmalarıdır.”

Hamit Emmi

“Genel seçimlerin ekim ayında yapılması planlanıyor ancak bence daha erken yapılması gerekiyor. Çünkü bu hükümetten hiç de memnun değiliz. Bu hükümet uzatmalara oynamaya çalışıyor ama Kıbrıs Türk halkı o kadar zayıf karakterli değildir. Kimin ne olduğunu halk iyi biliyor. Rum mallarını Türkleştirecekler dediler ama son zamanlarda Üstel hükümeti hala kırsal kesim arazisi dağıtıyor. Bir taraftan Rum mallarını Türkleştirmeye çalışıyorlar diğer yandan da kırsal kesim arsaları dağıtarak bu ülkenin gençlerini de yanlışlarına sürüklüyorlar. Bu hükümetle kesinlikle gitmez. Memur hükümeti oldular. Maaşları ödeyince her şey tamamdır diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Seçimlerden sonra iktidara gelecek olanlardan beklentimiz bunların yaptığı yanlışları yapmamalarını ve ülke refahı için çalışmalarıdır.”

Mehmet Ali İnce

“Genel seçimlerin ekim ayında olması bir şey değiştirmeyecek. Hangi parti gelirse gelsin hiç birinin bir diğerinden farkı yoktur. “Biz gelelim daha iyi olacak” diyorlar ancak kimse ne yapacağını anlatmıyor ve şu anki durumdan daha iyi bir iş yapılacağına da inancımız yoktur. “Milletvekili sayısını 30’a indirecek, müdürler ve müsteşarlardan yüzde 20 maaş kesecek kişilerin iktidara gelmesini istiyorum. Bu sistem yanlıştır. Üç ay önce üç ay sonra seçim yapılmasının bir önemi yok. Bu ülkede başkanlık sisteminin gelmesi lazım. Başka hiçbir türlü sistem bizi kurtarmaz.”

Atilla Çelikesmer

“Ülkede genel seçimlerin ekim ayında yapılması planlanıyor. Bu çok önemlidir. Erken seçim Ekim’den önce de olabilir. Hükümetin seçime gitmesi ile ülkede daha güzel işlerin olabileceğini düşünüyorum. Gelecek olanlardan beklentimiz ekonomiyi ve hayat pahalılığını önleyecek çalışmalar yapmasıdır.”

Ali Cengiz Kanuni

“Normalde Ocak ayında yapılacak seçimlerin Ekim ayına alınması iyi oldu. Şu anki hükümetten memnun değiliz ve ekonominin seçimle gelecek olanlar tarafından düzeltileceğine inanıyorum. İktidara gelecek olanlardan beklentimiz ekonomiyi düzeltecek çalışmalar yapmasıdır.”

Ahmet Çoban

“Genel seçimlerin normal tarihinden üç ay önce yapılması pek bir şey değiştirmeyecektir. Ben 20 senedir burada yaşıyorum ve hepsi de gelip gitti ve hiç bir şeyi değiştiremedi. Gelen hep kendini düşünüyor. Bir seçimle seçilecek olanlardan beklentimiz görevlerini layıkıyla yerine getirmeleridir. Laf olsun diye orada oturmasınlar.”

İsmail Bozat

“KKTC’de genel seçimlerin ekim ayında yapılması planlanıyor ancak ben hemen yapılmasını istiyorum. Ekim ayı çok geçtir çünkü hala arsa dağıtıyorlar, borçlanıyorlar ve hala uzatmaya çalışıyorlar o nedenle Haziran ayında sandığın önümüze gelmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı, vergileri affeder, para toplamaz bu yandan da her şeye zam yapar ve sürekli borçlanır. Bunu ben de her gün yaparım. Dolayısı ile bunların tez zamanda başımızdan gitmesi gerekiyor. Çalmayacak çaldırmayacak dürüst ve yalan konuşmayan siyasilerin bu ülkeyi yönetmesi gerekiyor.”

Turgut Kahraman

“Erken bir seçim gereklidir ancak şu anda bu seçimin yapılması bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde uygun olmayacaktır. Erken bir seçim demek halkın ve devletin üzerine bir külfet olacağından zamanı geldiği zaman yapılması daha doğru olacaktır.”

Sevim Ulukan

“Erken bir seçim gereklidir. Erken seçim için bütçede para yok, meclis Mayıs ayında tatile girer ama erken seçim bu ülkenin düzelmesi için gereklidir.”

Fuat Arifoğlu

“Birçok partinin hükümet dönemlerini gördük, bir şey değişmiyor. Bu nedenle zamanı geldiğinde bir seçim yapılmalıdır.”

Hasan Coşkun

“Genel seçimlerin normal tarihinden üç ay önce yapılması pek bir şey değiştirmeyecektir .Bana göre zamanı geldiğinde seçim yapılması daha doğru olacaktır.”