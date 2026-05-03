Kritik hafta

Suna ERDEN

Koalisyon hükümetinin araç ruhsatı ve ehliyetlere yüzde 40 oranında artış kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunu muhtemelen Çarşamba günü gerçekleşecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt ve elektrik zamları izleyecek. İran savaşının devam etmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle benzin ve mazotun litresine 5 ile 8 lira arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Elektrik Kurumu da ‘artan akaryakıt fiyatları ve personel maaşları’ nedeniyle yeni bir zam için hükümetin onayını bekliyor. Elektrik ücretlerine yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir zam yapılması öngörülürken, hükümetin erken genel seçim çalışmalarına paralel olarak zam oranını mümkün olan en düşük seviyede tutmak istediği belirtiliyor.

Açıklanan zamlar

Bakanlar Kurulu’nun araç ruhsatları ve sürücü belgelerine yönelik zam kararı, 30 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorlu araçların ruhsat harçları, yakıt türü ve araç ağırlığına göre yeniden belirlendi.

Benzinli araçlarda kilogram başına alınan harçlar artırılırken, benzin dışı yakıtla çalışan, hibrit ve elektrikli araçlar için de yeni tarifeler uygulamaya kondu.

Buna göre benzinli araçlarda kilogram başına harçlar 2,09 TL ile 12,50 TL arasına yükselirken, diğer yakıt türlerinde bu rakam 3,02 TL ile 18,69 TL arasında değişti. Hibrit araçlarda 1,80 TL ile 8,75 TL, elektrikli araçlarda ise 1,12 TL ile 6,15 TL aralığında yeni harçlar belirlendi.

Motosikletlerde de artış yapıldı. 100 cc’ye kadar olan motosikletlerde harç 558 TL’ye, 101-300 cc arası 976 TL’ye, 301-500 cc arası 1.394 TL’ye ve 500 cc üzeri motosikletlerde 2.789 TL’ye çıkarıldı. Elektrikli motosikletlerde ise güç seviyesine göre 418 TL ile 2.091 TL arasında yeni ücretler uygulanacak.

Ehliyet harçlarında da artışa gidildi

Araç kayıt harçlarında da değişiklik yapıldı. Özel motorlu araçlarda kayıt harcı benzinli ve diğer yakıtlı araçlarda yüzde 6, elektrikli ve hibrit araçlarda yüzde 4 olarak belirlendi. Özel olmayan araçlarda ise oranlar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 olacak şekilde düzenlendi.

Sürücü ehliyet harçlarında da artışa gidildi.

Öğrenci ehliyeti sınav harcı 2.091 TL’ye, motorlu araç sürüş sınav harcı 2.789 TL’ye yükseltildi. Ehliyet ücretleri süreye göre yeniden düzenlenerek, iki yıllık ehliyet 2.091 TL, üç yıllık 2.788 TL, beş yıllık 4.183 TL ve on yıllık 6.970 TL olarak belirlendi.

Geçici ehliyet, uluslararası ehliyet ve kayıp ya da yenileme işlemlerine ilişkin harçlarda da artış yapıldı.

Ayrıca motorlu araçların yurt dışına çıkış harçları da yükseltildi. Buna göre özel araçlar için çıkış harcı 1.394 TL’ye, özel olmayan araçlar için ise 697 TL’ye çıkarıldı.