Sahili yabancılar temizledi

Gazimağusa ve İskele faaliyet gösteren Temiz Ada Grubu, eski Crystal Rocks Otelinin bulunduğu sahil bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çoğunluğunu bölgedeki yabancıların oluşturduğu grup üyelerinin katılımıyla sahil şeridi ve çalılık alanlarda yoğun bir temizlik yapıldı.

Duyarsız kişiler tarafından gelişigüzel şekilde bırakılmış plastik şişeler, poşetler ve çeşitli ambalaj atıkları toplandı. Çalışma sonucunda çok sayıda çöp torbası doldurularak bölge atıklardan arındırıldı.

Temiz Ada Grubu yöneticisi Kasım Uluçaylı, yapılan temizlik sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak çevre kirliliğinin ulaştığı boyuta dikkat çekti.

Uluçaylı, çalılıkların arasında ya da doğrudan kumun üzerine bırakılmış, çoğu zaman özenle bağlanmış çöp poşetleriyle karşılaşmanın artık sıradan bir durum haline geldiğini ifade etti. Dinlenme, nefes alma ve doğal güzelliklerden yararlanma amacıyla kullanılan alanlara karşı bu denli kayıtsız kalınmasının anlaşılmasının zor olduğunu belirten Uluçaylı, çevreye yönelik sorumluluk bilincinin yeterince gelişmediğini vurguladı.

Altı yıldır düzenli olarak temizlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Uluçaylı, bu etkinlikle birlikte grubun 200’üncü temizlik çalışmasına ulaştığını kaydetti.

Gerçekleştirilen her etkinliğin yüzlerce saatlik emek, planlama ve gönüllülük esasına dayandığını ifade eden Uluçaylı, temizliğin her bireyin sorumluluğunda olduğunu ve değişimin bireysel farkındalıkla başlayacağını dile getirdi.

Uluçaylı, vatandaşlardan çöplerini doğaya bırakmamalarını, sahil ve çevre temizliğine özen göstermelerini ve bu bilinci çocuklarına da kazandırmalarını istedi.

