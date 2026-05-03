Yerinde bir çağrı

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin en bilindik ve tercih edilen piknik alanlarından biri olan Boğaz Piknik Alanı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın ardından yeniden çöplüğe döndü.

Duyarsız kişiler tarafından kirletilen alanda çevreye dağılmış çöpler, cam şişeler ve çeşitli atıklar kötü bir görüntü oluştururken, çocuk parkındaki salıncak ve kaydırakların paslı ve kırık olduğu görüldü. Alanın bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oldu.

Girne Belediye Başkanı Murathan Şenkul ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alanın Girne Belediyesi’ne devredilmesi gerektiğini ifade etti. Şenkul, paylaşımında 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Boğaz Piknik Alanı’nın çok sayıda vatandaşı ağırladığını, ancak sabah saatlerinde gelen görüntülerin alanın bir piknik yerinden çok çöplüğü andırdığını belirtti.

Şenkul, sorunun yalnızca vatandaşların duyarsızlığıyla sınırlı olmadığını, alanın yeterince düzenli ve kontrol altında olmamasının da etkili olduğunu ifade etti.

Kantara Piknik Alanı’nın İskele Belediyesi’ne devredilmesini örnek gösteren Şenkul, benzer şekilde Boğaz Piknik Alanı’nın da Girne ve/veya Dikmen Belediyesi’ne devredilmesi gerektiğini belirtti.

Girne Belediyesi olarak alanın sorumluluğunu almaya hazır olduklarını belirten Şenkul, bölgenin temiz, düzenli hale getirileceğini; içerisine spor ve çocuk parkları yapılacağını ve yaz aylarında gece pikniği yapılabilmesi için aydınlatma sağlanacağını söyledi.