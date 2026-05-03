banner564

Yerinde bir çağrı

Boğaz Piknik Alanı’nın 1 Mayıs günü çöplüğe dönmesinden yakınan Girne Belediye Başkanı Şenkul “Burasını bize verin, temiz ve kontrollü olsun” dedi

Yerinde bir çağrı

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin en bilindik ve tercih edilen piknik alanlarından biri olan Boğaz Piknik Alanı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın ardından yeniden çöplüğe döndü.

Duyarsız kişiler tarafından kirletilen alanda çevreye dağılmış çöpler, cam şişeler ve çeşitli atıklar kötü bir görüntü oluştururken, çocuk parkındaki salıncak ve kaydırakların paslı ve kırık olduğu görüldü. Alanın bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oldu.

Girne Belediye Başkanı Murathan Şenkul ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alanın Girne Belediyesi’ne devredilmesi gerektiğini ifade etti. Şenkul, paylaşımında 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Boğaz Piknik Alanı’nın çok sayıda vatandaşı ağırladığını, ancak sabah saatlerinde gelen görüntülerin alanın bir piknik yerinden çok çöplüğü andırdığını belirtti.

Şenkul, sorunun yalnızca vatandaşların duyarsızlığıyla sınırlı olmadığını, alanın yeterince düzenli ve kontrol altında olmamasının da etkili olduğunu ifade etti.

Kantara Piknik Alanı’nın İskele Belediyesi’ne devredilmesini örnek gösteren Şenkul, benzer şekilde Boğaz Piknik Alanı’nın da Girne ve/veya Dikmen Belediyesi’ne devredilmesi gerektiğini belirtti.

Girne Belediyesi olarak alanın sorumluluğunu almaya hazır olduklarını belirten Şenkul, bölgenin temiz, düzenli hale getirileceğini; içerisine spor ve çocuk parkları yapılacağını ve yaz aylarında gece pikniği yapılabilmesi için aydınlatma sağlanacağını söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 38 dakika Önce

Çöp demek atık demektir. Pis şeydir. Peki tapılan yasalarımız, siyasetimizin uygulamaları, sendikalarımızın eylemleri, sanayi, ticaret odasının uygulamaları ne kadar temiz. Siz araziyi temizlersiniz ancak toplum pislik içinde. Bunları kim temizleyecek.

Magusalı
Magusalı - 31 dakika Önce

İşte bu işi yapan işçiler. Dünyanın onbir ucundan her biri yedi bin dolar rüşvet veriyorlar.düzen bu. Bu düzeni de biz yarattık. Yeni yasa tapılacak. Onlar için az ücret. Sn. Ersin Tatar bu fikri atmıştı ortaya. Niçin çünkü kalacak yer ve yemek veriliyormuş.

Magusalı
Magusalı - 21 dakika Önce

Verilen yemek domates ekmek ve arıtılmamış musluktan su. Yatacak yer de baraka. Günde 15 saat çalıştırılıyorlar. Alla var be Allah. Allahtan korkmuyormusunuz. Bir de yasa geçireceksiniz. Başbakan da sanayi Odası ve Ticaret Odasının ağzına düşmüşler. Daha zengin olsunlar diye.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 5 dakika Önce

KKTC Slogani: Yapacan mangali, icecen konyagi dedigimiz de kizanlar, konyagi icince arkalarinda biraktiklari coplerden hic utanmiyorlar ama.. Biz onceden geldik temizlik yaptik diyenler, giderken coplerini temizlemediler.. Hep hava-civa..

SIRADAKİ HABER
Hava sıcaklığı da düşecek
Hava sıcaklığı da düşecek
  1. KIBRIS

banner471

banner474