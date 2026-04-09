25 milyarlık mali protokol imzalanacak

Uğur KAPTANOĞLU, Ömer KADİROĞLU, Abdullah SUİÇMEZ

Koalisyon hükümeti; hayat pahalılığı ödeneğinin 9 ay süreyle ertelenmesini öngören kararnameyi iptal ederek, başka bir yasa tasarısını dün Meclis’in gündemine getirdi.

Yeni tasarıya göre; Temmuz ayında hayat pahalılığının yüzde 50’si ödenecek, yüzde 50’lik kısmı ise en geç Ocak 2027’de ödenmek üzere emanete alınacak.

Maliye Bakanı Özdemir Berova yeni öneriyi savunurken, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın hükümete güveninin kalmadığını söyledi ve erken seçim çağrısını tekrarladı. CTP milletvekilleri de sabaha kadar mecliste konuşma yaptı.

Hükümetin yeni önerisini de kabul etmeyen sendikalar bu sabah meclis önünde daha kapsamlı bir eyleme hazırlanırken, Başbakan Ünal Üstel’in, hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya gideceği öğrenildi.

Yeni tasarı hazırlandı

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi hükümeti, sendikaların 30 Mart’ta hükümetle istişare ederek önerdiği maddelerin dikkate alınarak, hazırlanan yeni tasarının Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini açıkladı.

Berova Meclis’te bilgi verdi

Bu adımın ardından Meclis Genel Kurulu, yeni tasarıyı görüşmek üzere toplandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin hazırlanan yeni tasarıyla ilgili bilgi vererek gerekçelerini açıkladı. Berova, 2026 bütçesi hazırlanırken ilk 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 12 üzerinden hesaplandığını vurguladı.

Yeni tasarının sendikaların önerileri dikkate alınarak hazırlandığını belirten Berova, “Haziran ayında oluşacak hayat pahalılığı Temmuz ayında tüm maaş skalalarına yansıyacaktır” dedi. Bakan, ödeneğin net maaş üzerinden hesaplanacağını ve ihtiyat sandığı, sigorta, emeklilik iştirak payı ve vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkan farkın yarısının emanete alınacağını, bu miktarın en geç Ocak 2027’de çalışanların maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.

Berova, cemile yardımı alanlar ve sosyal sigorta emeklileri gibi hayat pahalılığı yansıması sonrasında 75 bin TL net maaşa ulaşamayanlardan herhangi bir kesinti yapılmayacağını da tasarıya eklediklerini vurguladı.

İncirli erken seçim çağrısını tekrarladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet gitmediği sürece kimsenin rahat edemeyeceğini ve memleketin felakete sürüklenmeye devam edeceğini iddia etti.

İncirli, ülkenin derhal seçime gitmesi ve sandığın kurulması gerektiğini savundu.

İncirli, halkın talebinin de erken seçime gidilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

CTP’li vekiller saatlerce konuştu

Mecliste söz alan CTP milletvekilleri de sabaha kadar konuşma yaparak, hükümeti eleştirdi.

Sendikalar yine eylem yapacak

Sendikalar, genel grev ve eylemin bugün de devam edeceğini duyurdu. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümeti, halkın ortaya koyduğu mücadeleyi ve iradeyi hiçe sayarak Meclisi tekrar açtı. Kriz bahanesiyle asgari ücretliler, emekçiler ve sabit maaşla geçinemeyenlerin üzerine acımasızca yüklemekte ısrar ediyor. Ülkedeki en büyük kriz hükümetin kendisidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sendikaların saat 09.00’da Meclis önünde toplanacağı bildirildi. Ayrıca, grev yasağı getirilen yerlerde yasağa uymayarak sivil itaatsizlik yapılacağı vurgulandı.

Başbakan Ankara’ya gidiyor

KKTC’ye 25 milyarlık yardım yapılmasını öngören Ekonomi ve Mali İşbirliği Protokolü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalanacak.