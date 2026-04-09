25 milyarlık mali protokol imzalanacak

Sendikalar bugün yeniden meclis önünde eyleme hazırlanırken, koalisyon ortaklarının Ankara’ya gideceği öğrenildi

Uğur KAPTANOĞLU, Ömer KADİROĞLU, Abdullah SUİÇMEZ

Koalisyon hükümeti; hayat pahalılığı ödeneğinin 9 ay süreyle ertelenmesini öngören kararnameyi iptal ederek, başka bir yasa tasarısını dün Meclis’in gündemine getirdi.

Yeni tasarıya göre; Temmuz ayında hayat pahalılığının yüzde 50’si ödenecek, yüzde 50’lik kısmı ise en geç Ocak 2027’de ödenmek üzere emanete alınacak.

Maliye Bakanı Özdemir Berova yeni öneriyi savunurken, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın hükümete güveninin kalmadığını söyledi ve erken seçim çağrısını tekrarladı. CTP milletvekilleri de sabaha kadar mecliste konuşma yaptı.

Hükümetin yeni önerisini de kabul etmeyen sendikalar bu sabah meclis önünde daha kapsamlı bir eyleme hazırlanırken, Başbakan Ünal Üstel’in, hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya gideceği öğrenildi.

KKTC’ye 25 milyarlık yardım yapılmasını öngören Ekonomi ve Mali İşbirliği Protokolü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalanacak.

Yeni tasarı hazırlandı

Hükümet, hayat pahalılığı konusundaki Yasa Gücündeki Kararnameyi geri çekti ve sendikaların önerdiği maddelerin dikkate alınarak, hazırlanan yeni tasarının Meclis’te görüşüleceğini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi hükümeti, sendikaların 30 Mart’ta hükümetle istişare ederek önerdiği maddelerin dikkate alınarak, hazırlanan yeni tasarının Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini açıkladı.

Berova Meclis’te bilgi verdi

Bu adımın ardından Meclis Genel Kurulu, yeni tasarıyı görüşmek üzere toplandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 yılı hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin hazırlanan yeni tasarıyla ilgili bilgi vererek gerekçelerini açıkladı. Berova, 2026 bütçesi hazırlanırken ilk 6 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde 12 üzerinden hesaplandığını vurguladı.

Yeni tasarının sendikaların önerileri dikkate alınarak hazırlandığını belirten Berova, “Haziran ayında oluşacak hayat pahalılığı Temmuz ayında tüm maaş skalalarına yansıyacaktır” dedi. Bakan, ödeneğin net maaş üzerinden hesaplanacağını ve ihtiyat sandığı, sigorta, emeklilik iştirak payı ve vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkan farkın yarısının emanete alınacağını, bu miktarın en geç Ocak 2027’de çalışanların maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.

Berova, cemile yardımı alanlar ve sosyal sigorta emeklileri gibi hayat pahalılığı yansıması sonrasında 75 bin TL net maaşa ulaşamayanlardan herhangi bir kesinti yapılmayacağını da tasarıya eklediklerini vurguladı.

İncirli erken seçim çağrısını tekrarladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet gitmediği sürece kimsenin rahat edemeyeceğini ve memleketin felakete sürüklenmeye devam edeceğini iddia etti.

İncirli, ülkenin derhal seçime gitmesi ve sandığın kurulması gerektiğini savundu.

İncirli, halkın talebinin de erken seçime gidilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

CTP’li vekiller saatlerce konuştu

Mecliste söz alan CTP milletvekilleri de sabaha kadar konuşma yaparak,  hükümeti eleştirdi.

 Sendikalar yine eylem yapacak

Sendikalar, genel grev ve eylemin bugün de devam edeceğini duyurdu. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümeti, halkın ortaya koyduğu mücadeleyi ve iradeyi hiçe sayarak Meclisi tekrar açtı. Kriz bahanesiyle asgari ücretliler, emekçiler ve sabit maaşla geçinemeyenlerin üzerine acımasızca yüklemekte ısrar ediyor. Ülkedeki en büyük kriz hükümetin kendisidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sendikaların saat 09.00’da Meclis önünde toplanacağı bildirildi. Ayrıca, grev yasağı getirilen yerlerde yasağa uymayarak sivil itaatsizlik yapılacağı vurgulandı.

Başbakan Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ünal Üstel’in, hükümet ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı ile birlikte Ankara’ya gideceği öğrenildi.

Rıza Murat - 3 saat Önce

Paraya doymayan KKTC Dilencilerimiz 25 milyar için yine Ankara yolcusu ! Onlarca milyar Borç batağına düşmüş Borç faizi ödemek için Borç arayan Külliyedeki yöneticilerimiz 25 Milyarın yarısı Türkiye askerinin harcanmalarına gideceğini bilmiyorlar mı yani ‘ geriye kalan Parayla mı gelirini yitiren KKTC ayakta durabilecektir acaba ! Önümüzdeki günlerde borç batağına düşmüş KKTC devleti gibi geliri olmayan Hotellerimiz ile İşletmelerimiz de Borç batağına düşmeyecek mi yani ! Aklın yolu birdir Katmerlenmiş borcunu ve Maaşları ödeyemeyen KKTC iflasını açıklamalıdır ‘ Batan batsın da Ayakta durabilenlerimiz ile Sil baştan yeni bir düzen ile niye başlamayalım ki ! Kanserli Kangrenli kolu kesmek Hayatı kaybetmekten daha iyi değilmidir yani ?

Magusalı - 2 saat Önce

Protokol bahane, erken seçim isteği şahane.

Magusalı - 1 saat Önce

Yanlış bilen konuşmasın. Burda iki ordu vardır. Biri Barış kuvvetleri. Diğeri Güvenlik Kuvvetler. Barış Kuvvetleri tamamen Türkiye’ye bağlı birliklerden. KKTC den herhangi bir ödenek almamaktadır. Güvenlik Kuvvetleri KKTC nin kendi örgüsüdür.

Magusalı - 1 saat Önce

Güvenlik Kuvvetleri komutanı ve belli sayıda subay iki yıllığına Türkiyeden atanıyor. Diğer bütün subay er ve sivil personel Güve.nikah Kuvvetleri personelidir ve KKTC Başbakanlığa bağlıdır. Tüm ödenek ve harcamaları KKTC bütçesindedir.

Magusalı - 1 saat Önce

GKK güçlendirme.k için vergi dairelerinde bazı harcamalardan GKK katkı payı alınmaktadır. Bu direk maliyeye gidip maliye kanalı ile GKK aktarılmaktadır. Tümü savunma için harcanmaktadır. Türkiye’nin verdiği para askere gider diye bir konu yoktur. Mecliste de böyle bir konu şimdiye kadar konuşulmamıştır.

Magusalı - 1 saat Önce

Gerek Barış Kuvvetlerimizin, gerekse Güvenlik Kuvvetlerimizin harcamaları ihalelerle şeffaf bir şekilde yapılmakta olup bütçeden ödenmektedir. Bilmeyen ve başını dahi takip etmeyen konuşmasın.

Magusalı - 1 saat Önce

Gelelim hot hotel ve açıklanmayan hotellerimize. Her işletme kendi idaresini kendisi seçer. Büyür veya küçülür. Ayak uyduramayan batar. KKTC de profesyonel işletmeler batmıyor. Hoteller hiç batmıyor. Çünkü hoteller kumar turizminden birer para makinesidir. Kaldı ki hotelin müşterilerinden büyük kısmı bedava konaklayıp yiyip içiyor. Sırf kumar oynar diye.

Magusalı - 1 saat Önce

KKTC sanayisi kırılgandır. Ada ülkesinde büyük sanayi olmaz. Rekabet etme kapasitesi çeşitli nedenlerle olmuyor. Bu nedenle dış satım ve piyasa olduğu sürede aksakta durabiliyor. Savaş, pandemi, bazı mesleklerin dünyada şekil değiştirmesi, çevre ülkelerin değişimleri ve rekabeti bunları etkiliyor.

