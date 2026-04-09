Alışkanlık yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kimliği çıkaracağını söyleyerek, bir şahsı dolandıran M.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğu açıklanırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis memuru; 6 Nisan 2021 tarihinde Girne Adli Şube’ye başvuran A.G.’nin, eşinin KKTC vatandaşı, kendisinin ise Türkiye vatandaşı olduğunu, Güney Kıbrıs kimliği alabilmesi için M.A.M. tarafından kendisine yardımcı olabileceği belirtilerek M.M. ile tanıştırıldığını anlattı. Polis, A.G.’nin ifadesinde zanlının kendisini avukat olarak tanıttığını ve kimlik işlemlerinin yapılabilmesi için 750 Euro karşılığında anlaşıldığını söylediğini aktardı.

Polis, aynı gün zanlının A.G.’yi eşi ile birlikte Güney Kıbrıs’ta bir avukatın yanına götürdüğünü, söz konusu avukatın işlemlerin yapılabilmesi için 500 Euro, TC evlilik cüzdanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kimlik fotokopisi, çocuklara ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kimlik ve pasaport fotokopileri ile başvuru formu talep ettiğini aktardı. Polis, devamında zanlının istemi üzerine A.G.’nin gerekli belgeleri zanlıya gönderdiğini ve avukata verilmek üzere 500 Euro karşılığı 3 bin 300 TL ile zanlının kendisi için talep ettiği toplam 4 bin 660 TL nakit parayı zanlının hesabına yatırdığını söyledi.

Şikayet devam ediyor

Polis, aradan zaman geçmesine rağmen zanlının çeşitli bahaneler ileri sürerek işlemleri tamamlamadığını, bunun üzerine A.G.’nin WhatsApp hattı üzerinden Güney Kıbrıs’taki avukatlık bürosu ile irtibata geçtiğini, yapılan görüşmede ilk temas dışında kendileriyle herhangi bir iletişime geçilmediğinin ve işlem başlatılmadığının öğrenilmesi üzerine şikayetçi olunduğunu belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan dosyanın görüş alınmak üzere KKTC Başsavcılığı’na gönderildiğini, alınan görüşte zanlı aleyhine “emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından dava getirilmesinin uygun bulunduğunu kaydetti. Zanlının 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren KKTC dışında bulunduğunu belirten polis, 6 Nisan 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ayrıca daha önce mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini, şikayetin devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

