Kampüste yakalandı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu E.E.U. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bir üniversitenin kampüsü içerisinde tespit edilen, yapılan muhaceret kontrolünde 2022 yılından beri ülkede kaçak kaldığı belirlenen zanlı hakkında 8 gün ek süre alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Nisan tarihinde 23.00- 23.45 saatleri arasında bir üniversitenin kampüsü içerisinde tespit edilen Nijerya uyruklu zanlı E.E.U.’nun muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 16 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam bin 206 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını, aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirtti. Polis memuru; zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; aktarılan olguları değerlendirdikten sonra talebi onayladı.

