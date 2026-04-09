Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Adem Baş (Kaplıca Köyü-Büyükkonuk)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, çözüleceğine inanmıyorum. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Su İşleri Dairesi, İskele Belediyesi ve Diyalog Medya’dır. Güvendiğim isimler ise Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Hamide Kanizi Kömürcü (Kilitkaya Köyü-Büyükkonuk)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, çözüleceğine inanmıyorum. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, İskele Belediyesi ve Polis’tir. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Akan Hoca (Kuzucuk-İskele)

“Kıbrıs sorunu konusunda umudum vardır, elbet bir şekilde çözülecek. Ülkede en güvendiğim kurumlar İskele Belediyesi, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı’dır. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’dır.”

Hasan Onbaşı (Mehmetçik)

“Kıbrıs sorunu Rumların bu tutumuyla zor çözülür, umudum yoktur o yüzden. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Polis, Asker ve Muhtarlar Birliği’dir. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz’dır.”

Mutlu Şeker (Mersinlik)

“Kıbrıs sorunu bu saatten sonra zor çözülür, yaşananlar ortada, umudum yok… Ülkede tek güvendiğim kurum Diyalog Medya’dır başka da kimseye güvenmem. Güvendiğim kişi de yalnızca Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Turgut Özyöre (Ötüken Köyü)

“Kıbrıs sorunu zor çözülür, çözüme dair bir umudum yoktur, kalmadı. Ülkede en güvendiğim kurumlar; Asker, İskele Belediyesi ve Polis’tir. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Güneş Barışsal ( Sazlıköy-Büyükkonuk)

“Kıbrıs sorununun çözümü bu süreçte biraz zor görünür. Ayrıca ülkede güvendiğim kurum, kuruluş ya da kişi yoktur, artık kalmadı. Kimseye güvenmiyorum.”

Yusuf Hacıoğlu (Topçuköy-İskele)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar; İskele Belediyesi, Polis ve Sivil Savunma’dır. Ülkede güvendiğim isimler ise bu kurumların başındaki kişiler olan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Osman Kırçiçek (Turnalar)

“Kıbrıs sorununun kısa sürede çözüleceğini sanmıyorum ama Güven Yaratıcı Önlemler konusunda taşınmazlarla, kapılarla veya diğer konularda açılımlar olabilir. Bunlar olduktan sonra da çözüm neden olmasın… Güvendiğim kurumların arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis ve Sivil Savunma Teşkilatımız vardır. Güvendiğim isimler ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Ömer Tiryaki (Tuzluca-Büyükkonuk)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur… Ayrıca ülkede güvendiğim kurum, kuruluş ya da kişi yoktur, artık kalmadı. Kimseye güvenmiyorum.”

Safiye Mimar Sayar (Yenierenköy)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur… Güvendiğim kurumların arasında Diyalog Medya, Polis ve Asker vardır. Güvendiğim isimler ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Ali Yakar (Yarköy-İskele)

“Kıbrıs sorununun çözümü bu şekilde zor… Rumlar iyi niyetli yaklaşmadıkça zor çözülür. Güvendiğim kurumların arasında Ateş Kuruyemiş, Diyalog Medya ve Asker vardır. Güvendiğim isimler ise Ateş Kuruyemiş sahibi Adnan Ateş, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

(Devamı yarın)