‘Zemin yok’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hükümet ve sendikalar arasında hayat pahalılığı konusundaki anlaşmazlıkta bir çözüm üretilemediğini açıkladı. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın aynı çabayı sürdürmesinin artık zemininin kalmadığını ifade etti. Yazılı açıklamasında, birkaç gündür yaşanan gerginliğin azaltılması ve diyalog ortamı sağlanması için Cumhurbaşkanlığı olarak yoğun çaba gösterdiklerini belirten Erhürman, “Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı'nın gayreti, tarafların öneri ve taleplerinin birbirine iletilmesine ve ihtimallerin ortaya konulmasına yönelikti. Varılan noktada bir çözüm üretilememiştir. Bu noktadan sonra aynı çabayı sürdürmenin zemini kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

