281 davadan itham edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen sahte diploma ve yolsuzluk olayıyla ilgili yargı süreci Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Davada, üniversitenin Genel Sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, Uluslararası Ofis Sorumlusu A.S. ve tutuksuz yargılanan M.B.S. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme huzurundaki duruşmada sanık Gündüz önce A.S. ile birlikte, ardından M.B.S. ile birlikte yargıç karşısına çıktı. Gündüz, toplam altı dosyada 281 davadan itham edilirken, A.S. 98 davadan, M.B.S. ise 19 davadan itham edildi.

İddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, itham edilen dosyalarla ilgili emareleri mahkemeye sundu. Duruşmada, sanık Gündüz’ün, M.B.S. ile olan dosyasında 27 davadan itham edildiği belirtildi. Sanık, bu dosyada sahte diploma düzenleyip verdiğine dair aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti.

Mahkeme heyeti; itham sürecinin henüz tamamlanmadığını, kalan dosyalarla ilgili davaların devam edeceğini belirterek, ithamların okunmasına 15 Ekim Çarşamba günü devam edilmesine karar verdi.

Davanın içeriği

KSTÜ soruşturması kapsamında sanıklar hakkında “Sahtekârlıkla Para Temini”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Dolandırıcılık”, “Suç Gelirini Aklama” ve “Müstahdem Tarafından Sirkat” gibi birçok ağır ceza davası açılmıştı.

Soruşturma kapsamında sanıkların, üniversite adına düzenlenmiş sahte diplomalarla yurt içinde ve yurt dışında birçok kişiye sahte belge verdikleri, bu belgeler karşılığında para aldıkları ve elde edilen gelirleri çeşitli hesaplar üzerinden akladıkları ileri sürülüyor.

Mahkeme; itham sürecinin devam etmesi amacıyla davayı 15 Ekim Çarşamba gününe erteledi.

