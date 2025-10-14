Lokmacı’da tutuklandı

Lefkoşa’da, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiği tespit edilen D.H. isimli zanlı, 12 Ekim 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalıştığı sırada yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından teminat şartlarını yerine getirmesi kaydıyla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirtti. Polis, zanlı-nın 12 Ekim 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isterken yapılan kontrollerde, ülke kayıtlarında yasal çıkışının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, hakkında yürütülen soruşturma-nın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat emri verilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.