KKTC dünyaya açılacak

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Girne’de düzenlenen mitingde halka hitap ederek, KKTC’nin geleceğine dair vizyonunu anlattı. Tatar, halkın Cumhurbaşkanı olarak tüm vatandaşları kucakladığını ve Atak Diplomasi anlayışıyla yola devam edeceğini vurguladı.

Tatar, “Atak Diplomasi ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide Anavatan Türkiye ve Türk Devletleri ile KKTC’ye daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak Diplomasi KKTC’yi dünyaya daha çok açmaktır” dedi.

Miting öncesinde Tatar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Tatar Girnelilere hitabına, "En parlak şehir... Doğal güzellikler yanında kültür sanat, ekonomi ve KKTC mührünü taşıyan ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum " diyerek başladı

Tatar, siyasi görüş, köken veya oy tercihi fark etmeksizin bütün vatandaşlara hizmet ettiğini belirtti ve “Halkımızın her bir ferdi benim için kıymetlidir, önemlidir. Halkın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı olarak makamda oturan değil, daima halkımın, sizlerin arasında oldum. Gece gündüz sizlerin dertleriyle dertlendim. Hiç kimsenin kökenine bakmadan her vatandaşımıza samimiyetle hizmet ettim. Halkın içinden çıktım, şimdi, uluslararası arenada halkımı temsil ediyorum" dedi.

Bu toprakların evladıyım

Cumhurbaşkanı, CTP ve adayının kendisinin köy gezilerinden, düğün ve cenazelere katılımından rahatsız olduğunu söyledi ve “Ersin Tatar neden bu kadar çok köy geziyor, düğünlere, cenazelere gidiyor, neden bu kadar halkın içinde dolaşıyor diye kızıyorlar. Cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilir. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın halkıyla, sizlerle görüşmesinden neden rahatsız oluyorlar?” ifadelerini kullandı.

Tatar, CTP ve adayının yolunu eleştirerek, “Bize bu iftiraları atanların yolu bellidir. Kıbrıs Türkü’nü eşiti olarak görmeyenlerin, Türkiye’nin garantörlüğü kalksın, Türk Ordusu adadan çıksın diyenlerin, Rum milliyetçisi AKEL’in yoludur. Göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak KKTC’yi parçalamak isteyenlerin, Türkiye’ye işgalci diyenlerle beraber yürüyenlerin yoludur" dedi.

“Atak diplomasi her alanda güçlü siyasettir”

Atak Diplomasiyi KKTC’nin her alanda güçlü siyaset izlemesi olarak tanımlayan Tatar, şunları söyledi: “Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide Anavatan Türkiye ve Türk Devletleri ile KKTC’ye daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak Diplomasi KKTC’yi dünyaya daha çok açmaktır.”

Cumhurbaşkanı, Girne’deki altyapı ve sağlık yatırımlarını şu şekilde aktardı: “Alsancak-Girne Çevre Yolu tamamlandı ve trafik rahatladı. Çatalköy-Girne çift şerit yolu büyük bir hızla tamamlanıyor. Girne’nin göz bebeği Antik Liman geçtiğimiz yıl yenilenmişti, önümüzdeki yıl kıyının temizlenmesini hedefleyen 4. aşama çalışmaları büyük oranda tamamlanacak. 114 hasta yataklı ve 10 yoğun bakım yataklı Yeni Girne Devlet Hastanesi bitmek üzere ve açılışını kısa sürede yapacağız. Girne Asker Hastanesi geçtiğimiz yıl hizmete açıldı ve KKTC vatandaşları randevuyla hizmet almaya başladı. Önümüzdeki dönemde Girne’de ihtiyaca göre yepyeni bir okul inşa edeceğiz.”

“Hodri meydan, KKTC’yi koruyacağız”

Tatar, Rum tarafının provokasyonlarına karşı uyarıda bulunarak, “Ne Güzelyurt’tan, ne Lefke’den, ne Karpaz’dan, ne Lefkoşa’dan, ne Gazimağusa’dan, ne Lapta’dan, ne İskele’den, ne Girne’den vazgeçeriz. Hodri meydan, cesareti olan gelsin de alsın bakalım” dedi.