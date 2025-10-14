İlias çok üzüldü

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, kokain, hintkeneviri, MDMA ve metamfetamin türü uyuşturucu maddeleri alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rum sanık İlias Hristodulou hakkındaki dava dün karara bağlandı. Soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere 24 Temmuz 2025 tarihinde Merkezi Cezaevi’ne gönderilen sanık, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan mahkeme başkanı; sanığın 10 ayrı davadan itham edildiğini ve tüm suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Mahkeme başkanı; sanığın tüm davalardan suçlu bulanarak mahkûm edildiğini belirtti.

Başkan, ceza takdirinde bulunurken suçun niteliği, türü ve ele geçirilen miktarı, sanığın kişisel durumu ve kamu yararını göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Uyuşturucu suçlarının toplumda yaygın ve ciddi suçlar arasında yer aldığını vurgulayan başkan, sanığın tasarrufunda bulunan maddeler arasında tehlikeli türde uyuşturucuların da yer almasının aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, bununla birlikte, ele geçirilen maddelerin miktarının az olmasını ve kişisel kullanım amaçlı ol-masını hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığın genç yaşta oluşu ve sabıka-sız geçmişinin de lehine unsurlar arasında değerlendirildiğini kaydetti. Mahkeme başkanı; tüm bu ol-guların ışığında sanığı 9 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Ne olmuştu?

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından 16 Temmuz 2025 tari-hinde saat 17.00 sıralarında, Fuar Alanı’nın kuzey kısmındaki toprak alanda park halinde bulunan bir araçta yapılan kontrolde, sanık İlias Hristodulou şüpheli hareketler sergilerken tespit edilmişti.

Ekiplerin araçta gerçekleştirdiği aramada 521 miligram kokain, bir gram 68 miligram hintkeneviri, 2 gram MDMA ve 956 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunmuştu. Sanık olay yerin-de tutuklanmış, yürütülen soruşturmanın ardından hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.