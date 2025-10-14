Sürücü tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Ötüken ile Longbeach çemberleri arasında dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, olay yerinde polis tarafından tutuklandı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazimağusa’dan İskele istikametine seyreden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü, aşırı sürat nedeniyle önünde ilerleyen Suzuki Alto marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Has-tanesi yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların İran uyruk-lu, 30’lu yaşlarda bir kadın ve bir erkek olduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü, olay yerinde polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.