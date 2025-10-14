Hedef kalıcı barış

Mısır’daki Gazze zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani, Gazze’de ateşkes anlaşmasıyla ilgili niyet belgesine imza attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılma kararı diplomatik krize yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun katılmasına karşı çıktı; diğer liderler de bu tepkiyi destekledi ve Netanyahu zirveye katılamadı.

Trump: Erdoğan Bizi Hiçbir Zaman Yüzüstü Bırakmadı

Trump, niyet belgesinin imzalanmasından önce Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı” dedi. Zirve öncesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında Trump ve Erdoğan ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Trump, konuşmasında zirvenin Orta Doğu ve dünya tarihi açısından önemine dikkat çekti. Trump ve Sisi, Gazze’nin yeniden yapılandırılması sürecine vurgu yaptı. Sisi, Filistinlilerin bağımsız bir devletle İsraillilerle yan yana yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Trump ise Gazze’de yıllar süren savaşın sona erdiğini ve yeniden yapılandırmanın başlayacağını ifade etti.

Belgede ne yazıyor?

Türkiye, Mısır, ABD ve Katar'ın imza attığı niyet belgesinin içeriği şu şekilde:

"Irk, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin, herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hayallerini gerçekleştirebileceği bir bölge olması için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği arıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayanan, bölgede barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşindeyiz. Bu ruhla, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için birlikte çalışarak, gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği ilham verici temeller atmayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı bir barışın geleceğine bağlıyız."

20'den fazla lider katıldı

Zirveye Trump ve Erdoğan’nın yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rum Yönetimi Başkanı Nicos Hristodulidis gibi 20'den fazla ülke lideri katıldı.

