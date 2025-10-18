3 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Ekim’de yaşanan öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili tutuklu bulunan D.K. (22) ve E.D. (23), dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Süleyman Açıkada; 1 Ekim’de saat 02.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Joker ve Barkod barları arasında yaşanan olayı anlattı. Polis, Türkiye’den gelen zanlı D.K.’nın M.Ö.S.’nin arkasından yaklaşarak tabancasını ateşlemeye çalıştığını, ancak tabancanın emniyetinin açık olması nedeniyle eylemini gerçekleştiremediğini belirtti.

Polis, zanlı E.D.’nin olay yerinde, D.K.’nın yaklaşık 20 metre gerisinde bulunduğunu ve üzerinde kanunsuz tabanca taşıdığının tespit edildiğini ifade etti. Zanlıların durumun fark edilmesi üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştıklarını aktaran polis, zanlıların aynı gün Girne’de yakalandığını hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların suçlarını kabul ettiklerini ve olayın ülkede infial yarattığını ifade etti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde kaçma olasılıklarının bulunduğunu vurgulayarak, mahkemeden tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

