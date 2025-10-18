‘Kararı verdik’

Ömer KADİROĞLU

Geçmiş seçimlerde sandığa katılım oranının düşüklüğü eleştirilirken, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yüksek bir katılım olacağı belirtiliyor. Diyalog muhabirine konuşan ve “kararımızı verdik” diyen seçmen sayısının, kararsız olanlardan çok daha fazla olması dikkat çekti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapılması nedeniyle önemli olduğuna dikkat çekti.

“Seçilecek Cumhurbaşkanı’nın önceliği ne olmalı?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk üç sırayı; ‘Kıbrıs sorununun çözümü, yeni sınır kapılarının açılması ve pahalılığa karşı mücadele’ aldı. Vatandaşlar, doğrudan yetkili olmasa da Cumhurbaşkanı’nın pahalılığa karşı mücadelede etkili olabileceğini söyledi.

Bazı vatandaşlar ise seçimlerde hiçbir kadın adayın yer almamasını dikkat çekici buldu. Bir kısmı bunu demokrasi açısından eksiklik olarak değerlendirirken, bazıları kadınların siyasete yeterince ilgi göstermemesiyle açıkladı. Çoğu seçmen, kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirtirken, bazıları da bu durumun toplum yapısının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Ne dediler…?

Turgut Kahraman

“Pazar günü sandığa giderek oyumu kullanacağım. Oy vereceğim adayın kim olduğuna da karar verdim. Seçilecek adaydan öncelikli olarak Kıbrıs meselesi ile ilgili çalışmasını bekliyorum. Kıbrıs Türk halkının dik durmasını ve macera aramamasını istiyorum. Bizim artık macera peşinde koşacak vaktimiz yoktur. Kim seçilirse seçilsin bizim haklarımızı sonuna kadar savunacağı inancındayım. Önceliğimiz Kıbrıs Türk halkının kazanımıdır.”

Erdinç Özkahraman

“Pazar günü oy kullanmaya gideceğim. Kimi destekleyeceğim noktasında kararımı verdim. Seçilecek olan adaydan öncelikli beklentimiz halka daha güzel hizmet vermesidir. Cumhurbaşkanının sadece dış işlerle değil iç işleri ile de ilgilenmesini; halkın sağlıkta, eğitimde ve daha birçok alanda iyi çalışmalar yapmasını bekliyoruz.”

Osman Kömür

“Pazar günü ben oy vermeye gitmeyeceğim. Hem çalışıyorum hem de adaylar arasında kafama yatan birisi yoktur. Ben tarafsız ve halka hitap eden bir aday olmasını isterdim ancak şu anda böyle bir adayın varlığına inancım yoktur. Seçilecek olan Cumhurbaşkanının halk için çalışması ve halkın rahatlığını sağlamasını istiyorum.”

Serdar Sancaklar

“Pazar günü sandığa giderek oyumu kullanacağım ve destekleyeceğim aday da kafamda netleşti. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek adayın sadece dış işlerle değil, ülke içindeki sorunlarla da ilgilenmesini, pahalılığa karşı ekonomik yönden çalışmasını öncelikli olarak bekliyoruz.”

Huriye Merter

“Pazar günü sandığa gideceğim ve oyumu kullanacağım ancak kime oy vereceğim konusunda henüz net bir karar veremedim. Seçilecek olan adayın görevini eksiksiz bir şekilde yapması ve halk için çalışması öncelikli beklentilerimiz arasındadır.”

Gamze Beteri

“Pazar günü sandığa giderek oyumu kullanacağım. Cumhurbaşkanı olarak kimi destekleyeceğimin kararını verdim. Seçilecek olan Cumhurbaşkanından öncelikli beklentimiz, bu yaşadığımız sorunları azaltacak, sağlık ve eğitim üzerindeki sorunların azalması ve rahat bir gelecek, özellikle de çocuklarımızın geleceğinin iyi olması açısından çalışmalar yapmasıdır.”

Celal Topuz

“Pazar günü sandığa giderek oyumu vereceğim. Destekleyeceğim aday konusunda kararımı verdim. Seçilecek olan adaydan bu ülkeye barışı getirmesi, ekonomiyi düzeltmesi ve ülke sorunlarını çözmesi öncelikli beklentilerimiz arasındadır.”

Zehra Çomunoğlu

“Pazar günü sandığa giderek oyumu kullanacağım ve kime oy vereceğim konusunda da destekleyeceğim aday kafamda netleşti. Seçilecek olan adaydan beklentimiz önce Kıbrıs sorununun çözümüdür. Kıbrıs sorunu çözülmeden diğer sorunların çözülmesi mümkün değil; o nedenle öncelikle Kıbrıs sorununun çözümü için çalışılmasını istiyoruz.”

Gülşen Tekgöz

“Pazar günü vatandaşlık görevimi yerine getirmek adına oyumu kullanmaya gideceğim. Kararımı da verdim ve kimi destekleyeceğim konusunda netim. Seçilecek olan adaydan öncelikli beklentim; engelli bireylerin çok arka planda kaldığı ortadadır ve benim öncelikli beklentim, engelliler için daha fazla imkân sağlanması ve engellilerin ön planda olacağı çalışmalar yapmalarıdır.”

Ahmet Ateş Sönmez

“Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma ve vaatlerini dinledim, hiçbirine de oy vermem çünkü hiçbiri beni temsil etmiyor. Kıbrıs Türklerine sahip çıkacak ve haklarını savunacak birilerinin aday olmasını isterdim. Şu anki hiçbir adayın bu halkın haklarını savunacak adaylar olduğunu düşünmediğim için sandığa da gitmeyeceğim.”

Kenan Özten

“Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma ve vaatlerini az çok takip ettim. Her iki güçlü adayın da verdiği vaatlerin halka hitap ettiğini düşünüyorum. Seçimlerle çok yakından ilgilenmiyorum çünkü yıllardır aynı şeyler konuşuluyor, aynı vaatler veriliyor ancak değişen bir şey yoktur. Toplum olarak hep kötüye gittik. 19’unda sandığa gidip gitmeme noktasında henüz net bir kararım yoktur.”

Celal Topuz

“Cumhurbaşkanı adaylarından sadece bir adayın seçimle ilgili konuşma ve vaatlerini dinledim. O da Tufan Erhürman’dır. Zaten köyümüze de kimse gelmedi. Tufan hocanın vaatleri çok iyi ve çok güzeldir. 19 Ekim’de sevdiğim ve güvendiğim için sandığa giderek Tufan Erhürman’ı destekleyeceğim.”

Ali Esendağlı

“Adayların konuşmaları ve vaatlerini sürekli olarak takip ettim. Madem ki bizim çok çok üzerimizde emir aldığımız bir baskı vardır, başka bir şey yapamazlar. Ben sandığa gidip oyumu kullanacağım. Oy kullanmayacak olanlara da çağrım, gidip oylarını kullanmalarıdır. Arif Salih Kırdağ’ın geçen gün verdiği beyanatı, şimdiye kadar ne adaylar ne de herhangi bir partili böyle gerçekçi bir beyanat vermedi: ‘Rumlar topraklarını korumak için savaşacak, biz de onlara topraklarını vermemek için mi savaşacağız’ dedi.”

Hamza Sarpkaya

“Adayların konuşma ve vaatlerini zaman zaman takip ettim. Erhürman’ın vaatleri boş. Başa geçse bile hiçbir şey yapamayacak. Diğer adayın vaatleri daha içi doludur. Türkiye’nin garantörlüğü bu ülkede devam etmelidir. Sandığa gitmeyecek olanların sandığa giderek oylarını kullanmalarını öneririm.”

Mehmet Aziz

“Sandığa giderek vatandaşlık görevimi yerine getireceğim ve ciddi bir duruşa sahip olan Tufan Erhürman’a oyumu vereceğim. Ben 4 tane Cumhurbaşkanı seçtim; böyle kötü bir dönem yaşamadık. 5 yılımız heba oldu. Geçtiğimiz seçimde Tatar’ı seçenlere yazıklar olsun. Bizim yaşlılığa giden en değerli günlerimizi çaldılar.”

Kazım Bora

“Ben sağ görüşlü bir vatandaşım ve açıkça Ersin Tatar’ı destekleyeceğim. Ersin Tatar’ın Türkiye ile olan sağlam bağları ve verdiği vaatler nedeniyle onu destekleyeceğim. 19 Ekim’de sandığa giderek oyumu kullanacağım ve bu noktada sandığa gitmeyecek olanlara ise çağrım, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleridir.”

Derviş Kanarya

“Adayların konuşma ve vaatlerini dinledim ve hep aynı şeyler söylendi. Türkiye var olduğu sürece biz de varız. Ben 19 Ekim’de sandığa giderek oyumu kullanacağım. Oyunu kullanmayacak olanlara da çağrım, vatandaşlık görevlerini yerine getirip sandığa gitmeleridir.”

Tamer Ünlü

“Bir vatandaş olarak adayların konuşma ve vaatlerini takip ettim. İki güçlü aday var ve bu iki adayın yaptığı konuşma ve vaatlerini dinledim. Bu noktada oy verecek olanlara çağrım, biz çektik bitti ama gelecek nesiller için, çocuklarımız ve torunlarımız için Avrupa Birliği demeliyiz. 19 Ekim’de koşa koşa sandığa giderek torunlarım ve çocuklarım için bir oy kullanımında bulunacağım.”

Seçimde kadın aday da olmalıydı

Nazif Düzgen

“19 Eylül tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kadın aday olmaması doğru değildir. Kadın adayların da olması daha iyi olacaktı.”

Yusuf Düzgen

“Bu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kadın adayın olmaması anti demokratik bir durumdur. Burada bir cinsiyet ayrımcılığı gibi görünen bir durum var. Bir kadın aday olsa gidip kendisine oy verirdim ancak şu aşamada oy verebileceğim bir aday görmüyorum.”

Eser Ecevit

“Yarın yapılacak seçimlerde bir tane bile kadın adayın olmaması kadınların siyasete düşkün olmamasından dolayıdır. Bugün hangi partiye baksak kadın sayısı normalden düşüktür. Ben bunu şartlara ve toplumun durumuna göre normal görüyorum.”

Hüseyin Nizam

“Seçimlerde kadın aday yok. Kadınlar çok fazla siyasete girmek istemiyor diye düşünüyorum. Tufan Erhürman da Ersin Tatar da iyi siyasilerdir. İkisi yarışacaktır. Ben de sandığa gidip oyumu kullanacağım. Adayımı belirledim.”

Vahap Şen

“Cumhurbaşkanı seçimlerinde bir tane bile kadın aday olmamasını doğru bulmuyorum. Mutlaka bir tane de olsa kadın aday olmalıydı.”

Ferhat Akkuş

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tane bile kadın adayın olmamasında ben bir art niyet aramıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de gidip oyumu kullanacağım; adayım henüz net değil ama oy vermeye gideceğim.”

Erol Ordalı

“Yapılacak seçimlerde kadın aday yok ve bu noktada kadınlar teşvik edilmeli ve liderler bu noktada kadınları da öne çıkarmalıdır.”