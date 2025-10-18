Adaylar hangi saatte, hangi sandıkta oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) adayı Osman Zorba, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı ve Hüseyin Gürlek ile Cumhurbaşkanı ve aday Ersin Tatar’ın nerede ve hangi saatte oy kullanacağı açıklandı.

Adayların oy kullanma saatleri ve yerleri

Osman Zorba (KSP)

Yer: Çatalköy İlkokulu, 5 numaralı sandık

Saat: 12.00

Tufan Erhürman (CTP)

Yer: Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu, 83 numaralı sandık

Saat: 10.30

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

Yer: Lefkoşa Mahalli Barosu, 139 numaralı sandık

Saat: 11.00

Ahmet Boran (Bağımsız)

Yer: Haspolat İlkokulu

Saat: 14.00

Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

Yer: Şehit Tuncer İlkokulu, 159 numaralı sandık

Saat: 11.00

İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

Yer: Suna – Ata Atun İlkokulu, 102 numaralı sandık, Tuzla

Saat: 10.00

Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

Yer: Alayköy İlkokulu, 40 numaralı sandık

Saat: 09.30

Ersin Tatar (Cumhurbaşkanı ve Aday)

Yer: Lefkoşa, Şehit Tuncer İlkokulu, 157 numaralı sandık

Saat: 10.30

218 bin 313 seçmene 777 sandık

218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ülke genelinde 777 sandık kurulacak.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarasını ve sandığı öğrenebilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025, 09:57