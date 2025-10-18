Henüz 49 yaşındaydı

Güney Kıbrıs’ta iş insanı ve Karmiotissas futbol kulübü başkanı 49 yaşındaki Stavros Dimosthenus, dün sabah Limasol’daki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Yerel basında yer alan ilk bilgiler, olayın “mafya tarzı bir cinayet” olduğunu gösteriyor. “Sigmalive” internet sitesine göre; Dimosthenus evinden yeni çıkmış ve oğlunun kullandığı aracın yolcu koltuğunda oturuyordu. Yolda, önlerine çıkan bir minibüs tarafından durduruldu ve minibüs içindeki iki saldırgan tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Kurban başından vurularak öldü. Oğlu, saldırı sonrasında onu hemen hastaneye götürmeye çalıştı ancak Çiriu Stadyumu önünde araç bir trafik kazası yaptı. Kazanın ardından oğul, yoldan geçen bir arabayı durdurarak hastaneye müdahale için yardım aldı.



10 kurşun deliği tespit edildi

Polis yetkililerinin edindiği bilgilere göre; mağdurun aracında yaklaşık 10 kurşun deliği tespit edildi. Olay yerinde 7.62 mm’lik otomatik silaha ait kovanlar bulundu. Saldırganlar, minibüsü olay yerinde yaktıktan sonra büyük, siyah scooter tipi bir motosikletle kaçtı.



Planlı ve profesyonelce

Olayın ardından Ay. Filas Çemberi ile Trodos Çemberi arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Limasol Emniyet Müdürlüğü ve Kriminal Soruşturma Birimi ile Limasol Cumhuriyet Savcılığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı delil toplama ve soruşturma başlattı. Polis, tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak, cinayetin planlı ve profesyonelce gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyor.



Birçok cevapsız soru var

Dimosthenus, futbol camiasında tanınan bir isimdi. Limasol’un Karmiotissas ve Ari takımlarında görev yaptı ve kısa süre önce Rum Futbol Federasyonu başkanlığı için adı geçmiş olmasına rağmen aday olmamıştı. İş hayatında ise Limasol’da “DEMOCARS” adlı bir işletmede ikinci el lüks otomobiller satı-yordu. Olayın ardından yetkililer, mağdurun mesleki faaliyetlerini ve olası bağlantılarını kapsamlı şekil-de araştırıyor. Polis raporları, soruşturmayı zorlaştıran birçok cevapsız soru olduğunu ve cinayetin, hesaplaşma niteliğinde profesyonel bir infaz olabileceğini ortaya koyuyor.