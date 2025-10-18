Aslan payı görevlinin

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı üzerinden yapılan insan kaçakçılığıyla ilgili tutuklanan 4 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye kayıtsız girişi sağlanan Afgan sayısı 52’den 61’e çıkarken, 15’inin 18 yaş altı çocuk olduğu açıklandı.

Afgan uyruklu şahısları muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girişini sağlayan sivil hizmet görevlisi R.B.’nin bu iş karşılığında 41 bin dolar rüşvet aldığı belirlendi. Afganların sınırı ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gitmesini sağlayan J.H.M, M.M. ve A.A.K’nin ise 300 ile bin TL arasında değişen meblağlar için insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

İnsan kaçakçılığı boyutunun üzere Türkiye ve Güney Kıbrıs’a uzandığı belirtildi. Türkiye’deki bir şahsın Afgan veya diğer uyruklu kişileri bulduğu, KKTC’ye yolladığı, fotoğraflarını R.B.’ye göndererek, kim olduklarını bilmesini sağladığı ortaya konuldu. R.B.’nin gelenleri fotoğraflardan tanıyarak, giriş işlemi yapmadığı, diğer zanlılar H.M, M.M. ve A.A.K’nin onları Ercan’dan alarak, sınıra götürdüğü açıklandı.

Sınıra giden şahısların, güneyde bir kişi tarafından karşılandığı belirtildi.

Rüşvet aldı, görevini kötüye kullandı

Türkiye-KKTC ve Güney Kıbrıs üçgeninde organize edilen insan kaçaklığıyla ilgili şimdilik 61 yasa dışı işlem tespit edilirken, mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki olgular aktarıldı.

Polis müfettişi Hüseyin Zaifer; Ercan’da sivil hizmet görevlisi olarak çalışan R.B.’nin 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 10 farklı seferde 41 bin dolar rüşvet karşılığında görevini kötüye kullanarak, 15’i 18 yaşından küçük 61 Afgan uyruklu kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladığını söyledi.

Zaifer; J.H.M.’nin kişi başı 300 dolar, M.M.’nin 200 dolar, A.A.K.’nin ise bin TL ve tespit edilemeyen miktarda benzin parası karşılığında ülkeye giriş yapan 61 Afgan’ı Ercan’dan alarak, Güney Kıbrıs’a yasa dışı geçmelerini sağladıklarını açıkladı. Polis, J.H.M.’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini; Afgan şahısların hangi bölgelerden güneye geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Polis, ayrıca J.H.M.’nin 11 Haziran 2020 tarihinden beri toplam 3 bin 125 gün KKTC’de izinsiz kaldığını açıkladı. Polis, M.M.’nin de itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, A.A.K.’ın iki ifade verdiğini, ilk ifadesinde benzin karşılığında Afgan uyruklu şahısları Ercan’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ikinci ifadesinin ise tümünün yalan çıktığını açıkladı.

Polis, zanlı R.B.’nin sivil hizmet görevlisi olduğunu ancak açığa alındığını, yargılanıp suçlu bulunması halinde meslekten atılacağını belirtti. Polis, zanlı R.B.’nin tutuklanmadan birkaç saat önce muhaceret sisteminden adadan çıkış yaptığına dair işlem yaptığını, amacının kendisini yasal olarak ülkeden çıkmış gibi göstererek, yasa dışı yollardan güneye kaçmak olduğunu ifade etti.

Biri Türkiye’de, diğeri güneyde

Polis, Afganların ülkeye gelmesi olayını organize eden şahıslardan birinin Türkiye’de, diğerinin güneyde olduğunu, R.B.’nin her ikisiyle de temasının olduğunu dile getirdi. Polis, zanlının serbest kalması halinde güneye kaçabileceğini ifade etti. Polis, zanlı A.A.K.’nin KKTC-Pakistan vatandaşı olduğunu, taksicilik yaptığını ancak soruşturma amaçlı başkası adına olan taksinin emare alındığını kaydetti. Polis, J.H.M. ve A.A.K.’nin ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade ederken, tüm zanlıların serbest kalması halinde güneye kaçabileceklerini, çünkü yasa dışı yolları çok iyi bildiklerini ifade etti.

Zanlıların davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesi talep edildi. Polis, savcının sorusu üzerine Türkiye’deki şahsın Afganların fotoğraflarını R.B.’ye attığını, Ercan’a gelince şahıslar o şekilde tanıdığını belirtti. Zanlı M.M. ile R.B.’nin avukatları tutuksuz yargı talebine itiraz etti. Savunma, mahkemeye hem kefil hem tanık dinletmeyi talep etti.

Mahkeme; teminat duruşmasını 21 Ekim Salı gününe erteledi.

