Sandıklar 18.00’de kapanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, seçimde kullanılacak bilgi işlem sisteminin tama-men mahkeme bünyesindeki mühendis ve görevliler tarafından geliştirildiğini belirterek, yazılım prog-ramının dıştan müdahaleye kapalı olduğunu vurguladı.

Sandıkların ilk açıldığı andan itibaren verilerin farklı ekipler tarafından teyit edilerek, sisteme işlendiğini kaydeden Özerdağ, bilgi işlem sisteminin verilerde tutarsızlık durumunda hata verdiğini belirtti. Özer-dağ, sistemin, oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeyecek şekilde çalıştığını kaydetti.

Seçim sonuçlarının yasal olarak 19.00 itibarıyla duyurulmaya başlanacağını hatırlatan Özerdağ, YSK’nın takipte olacağını ve yasaklara uymayanlara gereken işlemi yapacağını belirterek, tüm vatan-daşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

YSK Başkanı Özerdağ, bilgi işlem ve oy giriş sistemi hakkında gazetecilere ve adayların temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, YSK üyeleri de hazır bulundu.

Pazar günü oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de tamamlanacağını hatırlatan Özerdağ, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra her sandık alanında, sandık kurullarının öncelikle kullanılma-yan oy pusulalarını sayıp, paketleyerek, torbanın içerisine koyduğunu söyledi.

Ardından masa boşatılarak, oyların atıldığı sandığın mührünün açıldığını aktaran Özerdağ, temsilci ve gözlemcilerin önünde oyların masaya boşaltılarak, tasnif işleminin yapıldığını ifade etti.

Dışarıdan müdahaleyle oyun başka bir adaya kaydırılması imkansızdır

Sistemin internete kapalı, dışa açık çalışmadığını ve oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeye-cek şekilde çalıştığını vurgulayan Özerdağ, verilerin teyidinin de kolay olduğuna dikkat çekti.

Oy pusulalarına yapılan itiraz durumunda sonuçlarda bazı küçük oynamaların olabileceğini dile getiren Özerdağ, “Dışarıdan müdahaleyle oyun başka bir adaya kaydırılması imkansızdır. Bunun teyidi çok kolaydır. Kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Bu sistem yıllardır uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sistemin güvenliğini kontrol altında tutuyoruz” vurgusu yaptı.

Özerdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, seçim yasakları hakkında uyarılarda da bulun-du.

Sosyal medya gibi propaganda araçlarının yarattığı risklere dikkat çeken Özerdağ, seçim sonuçlarının açıklanma saatinin yasa gereği 19.00 olduğunun altını çizdi, geçmişte bunun uygulanmasında yaşa-nan sorunlar olduğunu anımsattı.

“İlçeler bazında seçmen sayısı” hakkında soru üzerine ise Özerdağ, güncel verileri şu şekilde paylaştı:

“Lefkoşa: 70 bin 472, Gazimağusa: 54 bin 15, Girne: 49 bin 665, Güzelyurt: 15 bin 334, İskele: 21 bin 659, Lefke: 7 bin 168, Toplam: 218 bin 313.”

Özduru, sonuçların sisteme giriş sürecini anlattı

Yüksek Mahkeme’de görev yapan Bilgisayar Uzman Yardımcısı Levent Özduru da, seçim sonuçlarının sisteme girişi hakkında bilgi verdi. İki farklı süreç olduğunu anlatan Özduru, bunların; resmi olmayan sonuçların ve resmi sonuçların programa aktarılması olduğunu söyledi.

İlk olarak YSK 32 olarak isimlendirilen resmi olmayan sonuçların programa aktarılması süreci hakkında bilgi veren Özduru, sandık kurullarının sayım, döküm işlemlerini bitirdikten sonra YSK 32 formunu doldurup, daha önceden belirlenen çağrı merkezi numarası aradığını kaydetti.

Bilgilerin sandık kurulunda görevli kişiler tarafından aktarıldığını ifade eden Özduru, yaklaşık 30 kamu görevlisinin, en doğru ve en hızlı şekilde sonuçları programa aktarmakla görevli olduğunu dile getirdi.

YSK 32’ler için ayrı bir onay ekibi olduğunu da kaydeden Özduru, sandık kurulunun WhatsApp’tan gönderdiği görüntünün, YSK 32 onay ekibine ulaştığını ve sistemdeki bilgilerle, YSK 32 formunun eşle-şip, eşlemediğinin teyit edilip, onaylandığını belirtti. Sandık bazında tüm sonuçların toplu olarak veri-lebileceği raporların da olduğunu ifade eden Özduru, YSK 32 sürecinin bu aşamalardan geçtiğini söy-ledi.

YSK 36 olarak isimlendirilen resmi olan sonuçların girişinin ise; sandık kurullarının bulunduğu ilçeye ulaşmasıyla başladığını dile getiren Özduru, öncelikle sandık kurulunun, veri girişleri için sıra numarası aldığını ve sırasının gelip, gelmediğini büyük ekranlardan izlediğini kaydetti.

Veri giriş istasyonları, ilgili sıra numarasını çağırdığı zaman bunun ekrana yansıyacağını belirten Özdu-ru, sandık kurulunun, veri giriş istasyonuna ulaştıktan sonra YSK 36 formunu kamu görevlilerinden oluşan veri girişini yapan kişilere teslim ettiğini ifade etti.

Hatalı formların sisteme girişinin mümkün olmadığının altını çizen Özduru, onay ekibinin de YSK 36 formuyla, sistemdeki formların karşılaştırmasını yaptığını ve onayladığını söyledi. Levent Özduru, söz konusu yazılımın tamamen kendilerine ait olduğunu da kaydetti.

