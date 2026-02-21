3 gün hücrede

Yılmazköy’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 85 yaşındaki yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan M.Y. (E-49) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Yayanın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 19 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Yılmazköy’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde zanlının yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada yol üzerinde yaya olarak yürümekte olan Erdoğan Korkuter’e (E-85) çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

