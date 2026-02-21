Tümü ihraç edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa, Gönyeli ve Demirhan’da son 4 günde gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alındı.

Polis, 18 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da İstanbul Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrollerinde A.B.S.’nin 31 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 172 gün, K.K.O.M.’nin 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 907 gün, E.B.’nin 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 81 gün ve G.M.’nin 4 Şubat 2023 tarihinden itibaren 1053 gündür yetkili makamdan izinsiz ülkede ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde ise M.K.I.’nin 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 187 gün, A.A.S.’nin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 782 gün, M.R.H.’nin 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren 893 gün ve M.A.H.’nin 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren 110 gün süreyle izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ifade etti.

Polis ayrıca M.K.K.’nin 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 907 gün, D.P.’nin ise 14 Aralık 2023 tarihinden itibaren 797 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü kaydetti. Polis memuru; 17 Şubat 2026 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Lefkoşa’da yapılan muhaceret kontrolünde C.U.’nun 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren bin 358 gün, M.O.A.’nın ise 21 Aralık 2020 tarihinden itibaren bin 885 gün izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Gönyeli’de 12 kişi tespit edildi

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru; 16 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde yapılan kontrolde N.I.E.’nin 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bin 383 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; aynı gün saat 18.00 raddelerinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan kontrollerde ise A.S.’nin 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 173 gün, M.M.’nin 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 185 gün, Z.N.’nin 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren 397 gün ve M.A.’nın 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren 523 gün süreyle ülkede izinsiz bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, 18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi’nde yapılan başka bir kontrolde P.A.A.’nın 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 446 gün, J.O.O.’nun ise 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1176 gündür izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, M.A.I.’nın 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren 155 gün, P.N.I.’nin 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren bin 277 gün ve K.A.’nın 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren bin 151 gün süreyle izinsiz ikamet ettiğinin saptandığını açıkladı.

Demirhan’da 2 kişi yakalandı

Demirhan’da yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktaran polis memuru; 18 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 raddelerinde arama emri ışığında yapılan kontrolde M.A.’nın 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren 106 gün, M.K.’nın ise 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 117 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, tüm zanlılar hakkında İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi nezdinde soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026, 10:03