Abdalla’nın ilk defası değil

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçlarından yargılanan Mohammed Saeed Abdalla aleyhindeki dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti; sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Kararı okuyan mahkeme başkanı; sanığın toplam 325 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi alma, verme ve tasarruf etme suçlarından mahkûm edildiğini belirtti. Başkan, Gazimağusa’da tutuklanan bir şahsın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi sanıktan aldığını beyan etmesi üzerine Lefkoşa’da sanığın ikametgahına operasyon düzenlendiği kaydetti. Başkan, yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Başkan, sanığın kendi ikrarı ile iddia makamı tarafından sunulan olgu ve emareleri birlikte değerlendirerek, aleyhine getirilen davaların makul şüpheden ari ispat edildiğine kanaat getirdiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı; ele geçirilen maddenin hintkeneviri türü ve uyuşturucu maddeler arasında nispeten daha hafif türlerden biri olduğunun ceza takdirinde sanık lehine hafifletici unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Ancak sanığın benzer suçlar işlemiş olmasının sabıkası kapsamında ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alındığı vurguladı.

Mahkeme heyeti; tüm hususları birlikte değerlendirerek sanığın 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmesine emir verdi.

