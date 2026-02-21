Gençler karakolluk oldu

Gemikonağı’nda seyir halindeki aracın camından oyuncak silah göstererek paniğe neden olan 21 yaşındaki Ö.B. ile aracın sürücüsü 22 yaşındaki H.K. şikayet üzerine tutuklandı. Lefke Karakolu’na celp edilen zanlılar hakkında yasal işlem başlatılırken, aleyhlerine “kamuya açık alanda tescillenmemiş oyuncak silahı teşhir etme” suçundan dava okundu. Zanlılar dava okunduktan sonra serbest bırakılırken, polis olayla ilgili açıklama yaptı.

Polisten yapılan açıklamada18 Şubat saat 22.30 sıralarında Gemikonağı’nda, H.K.’nin (E-22) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan Ö.B.’nin (E-21) tasarrufunda bulundurduğu oyuncak tabancayı aracın ön sağ camından dışarıya çıkarıp sallamak suretiyle kamuya açık bir yerde teşhir ettiği belirtildi. Şikayet üzerine sürücü ve yolcunun tespit edildiği açıklandı.

Polis, söz konusu eylemin kamu düzenini bozabilecek ve çevrede korku ve panik yaratabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Zanlılar Lefke Polis Karakolu’na celp edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı ve dava okundu. Polis, olayda kullanılan tabancanın oyuncak olduğunun belirlendiğini ancak eylemin kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olduğunu değerlendirdi.

