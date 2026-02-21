İki taraf da direniyor

Fiber Optik Protokolü ile ilgili gerilim devam ediyor. Protokolün pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanması beklenirken, KTAMS; Meclis çalışanları ile Telefon Dairesi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Üst Kurulu çalışanlarının grevde olacağını açıkladı. Ayrıca Türk-Sen tarafından halka pazartesi günü Meclis önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Diyalog muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sendika grev kararının dün mesai bitimine kadar Meclis başkanlığına ulaşmadığını söyledi.

Arıklı, greve gidilmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun bunu yasaklayacağını ve genel kurul toplantısının gerçekleşeceğini söyledi.

Meclis önünde eylem yapılacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi, Cumhuriyet Meclisi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) tam gün grev yapacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Fiber Optik Protokolüne karşı 23 Şubat Pazartesi günü Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde, Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda, tam gün grev uygulayacaklarını bildirdi.

Bengihan, grev kapsamında çalışanlarla birlikte Cumhuriyet Meclisi önünde toplanılacağını kaydetti.

Bıçaklı, halkı eyleme katılmaya davet etti

Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, toplumun büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen, fiber-optik konusundaki yasayı pazartesi yine ısrarla Meclisin gündemine getirerek yasallaştırmak istediğini belirterek, TÜRK-SEN Federasyonu ve başta TEL-SEN olmak üzere bu yasanın geçmemesi için her türlü yasal eylemi yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, buna bağlı olarak pazartesi günü TEL-SEN’in, Telekomünikasyon Dairesi'nde, KTAMS’ın Meclis te ve BTHK’da, öğretmenlerin Lefkoşa okullarında bir günlük grev koyarak sürece destek vereceğini kaydetti.

Bıçaklı, ayrıca bütün sendikalar, muhalefet partilerinin temsilcileri ve üyeleri ile pazartesi günü saat 10.00’da Meclis önünde olunacağını ifade etti.

Bıçaklı açıklamasında, “Bu nedenle kurumlarımızın gerçek sahibi olan halkımızı da kendi mallarına sahip çıkma adına bu eyleme katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca bu konuya olumsuz bakan bütün sivil toplum örgütlerini de eyleme katkı koymaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlar Kurulu yasaklayacak

İncirli: Protokol bu haliyle kabul edilemeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dün Akdoğan’ı ziyaretinde Fiber Optik Protokolü’ne de değindi.

İncirli, söz konusu protokolün kapalı kapılar ardında planlandığını ve kamu yararı gözetilmeden hareket edildiğini savundu. Sürecin şeffaflıktan uzak, ihalesiz bir şekilde, gizli saklı yürütüldüğünü savunan İncirli, protokolün bu haliyle kabul edilemeyeceğini kaydetti. İncirli, bu yaklaşımın yalnızca teknik bir altyapı meselesi olmadığını, doğrudan ülkenin egemenlik haklarını ilgilendirdiğini söyledi ve “Hükümet, devletin kurumlarını bypass ediyor, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor. Biz onlara hiçbir korkuya benzemez ülkesine ihanet edenin korkusu diyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026, 09:55