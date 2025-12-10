300 bin lira alacaktı

Suna ERDEN

Demirhan’da bir süpermarketin bünyesinde faaliyet gösteren çiğ köfte dükkânında çalışan bir kadını vurmak amacıyla ülkeye geldiği tespit edilerek tutuklanan 23 yaşındaki Yunus Emre Karakoç hakkındaki dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Sanık, ağır bir suç işlemek üzere gizli ittifak kurma suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Kararda aktarılan olgulara göre; sanık sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından para karşılığı tetikçi olarak kiralandı.

Söz konusu kişinin sanığa 300 bin TL ödeme teklif ettiği, sanığın ülkeye gelmesi için uçak biletinin temin edildiği ve sanığın talimat üzerine 28 Temmuz 2025’te ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

İhbar üzerine yakalandı

Kararı okuyan yargıç, alınan bir ihbar üzerine ülkeye birini vurması için gönderildiği öğrenilen sanığın 30 Temmuz 2025’te Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kaldığı pansiyonda yakalandığını anımsattı.

Yargıç, sanığın gönüllü ifadesinde, Instagram üzerinden iletişim kurduğu kişinin kendisine ülkeye gelmesini söylediğini, geliş biletinin karşı tarafça alındığını ve KKTC’ye giriş yaptıktan sonra kendisinden bir kadını vurmasının istendiğini söylediğini aktardı.

Yargıç, yine sanığın ifadesinde talimatı veren kişinin, cinayet için kullanacağı silahı belirlenen bir konuma bırakılacağını ve bu silahı gidip alması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Ağır ceza yargıcı; sanığın hedef kişinin kadın olduğunu öğrenmesi üzerine eylemi gerçekleştirmekten vazgeçtiğini, verilen konuma gidip silahı almadığını ve bu sebeple talimat veren şahısla iletişiminin kesildiğini kaydetti. Yargıç sanığın ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra bir kişiyi vurmayı kabul etmiş olmasının suçun vahametini gösterdiğini vurguladı.

Toplumun huzuru bozuldu

Yargıç, son dönemde turist vizesiyle ülkeye giriş yapıp toplumun huzurunu bozmaya yönelik suç işleyen kişilerin sayısının arttığını belirterek, bu kişilerin can ve mal güvenliğine yönelik tehdit oluşturan eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yargıç, bu tür suçlarda kamu düzeninin korunması adına caydırıcı cezaların verilmesinin önemine dikkat çekti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın suçu işlemekte vazgeçmesini, silahı almamış olmasını ve dava sürecinde suçlamaları kabul ederek adaletin hızlı tecellisine katkı sağlamasını lehine değerlendirmekle birlikte, işlenen suçun ağırlığı nedeniyle hapis cezasının kaçınılmaz olduğuna hükmetti.

Yargıç; tüm olgular ışığında sanığın ağır bir suç işlemek üzere gizli ittifak kurma suçundan 3 yıl süreyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

